Neymar sufre otra lesión y se pierde el crucial partido de Santos ante Internacional por la permanencia en el Brasileirao
La expectación por el movimiento de Neymar se está apagando
Se generó gran entusiasmo cuando se difundió la noticia de que Neymar podría regresar a su club de infancia a principios de 2025 tras la cancelación de su contrato con Al-Hilal. Finalmente, el exestrella del Paris Saint-Germain fue presentado por Santos a finales de enero, con el atacante ansioso por recuperar su mejor forma y volver a estar en la mira internacional.
Aunque su regreso ha dejado un registro de siete goles y tres asistencias en 25 partidos en todas las competiciones, Neymar ha estado repetidamente fuera por lesión. Esto ha coincidido con varias ausencias que han afectado al equipo, dejando a Santos apenas por encima de la zona de descenso.
Ahora, según BeIN Sports, Neymar ha sufrido molestias en la rodilla durante toda la semana y se perderá el enfrentamiento del lunes contra Internacional, en un duelo entre el 17.º y el 15.º de la Serie A del Brasileirao. Afortunadamente, no hay daño estructural, pero el dolor ha sido suficiente para dejarlo fuera de acción y generar preocupación en el club.
Signos de interrogación sobre el futuro de Neymar en Santos
El contrato de Neymar con Santos expira a finales de este año, lo que significa que podría convertirse en agente libre a principios de 2026, justo a medio año del Mundial. Hasta el momento, no ha habido avances en la renovación, aunque el presidente del club, Marcelo Teixeira, se muestra confiado en que se podrá llegar a un acuerdo.
A principios de este mes, Teixeira declaró: “El proyecto de Neymar es el Mundial de 2026. Si hay consenso, él renovará. Existe gran confianza entre él y el club, y creo que encontraremos una solución en el momento adecuado.” Sin embargo, no hay garantías de que se quede, aunque un posible traspaso a los rivales, Fluminense, ha sido descartado por su presidente, Mario Bittencourt. Bittencourt tuiteó: “En cuanto a Neymar, aclaro que no ha habido contacto reciente entre Fluminense y el jugador o su entorno. Fluminense tiene un inmenso respeto por Santos y, obviamente, el club y el jugador están 100% enfocados en ganar los partidos restantes del Campeonato Brasileño.”
Ancelotti no se rinde con Neymar
A pesar de no haberlo incluido en las recientes convocatorias de Brasil, el exentrenador del Real Madrid y actual jefe de la Seleçao, Carlo Ancelotti, lanzó un ultimátum a Neymar: mantente en forma y rinde al máximo, y podrías estar en el Mundial de 2026.
Hace menos de dos semanas, Ancelotti declaró: “Neymar está en la lista de jugadores que pueden ir al Mundial. Tiene seis meses para asegurarse un lugar en la lista final. Se ha recuperado, pero necesita demostrar su rendimiento. Cuando termine la liga brasileña, tendrá un tiempo de vacaciones, y luego deberá mostrar nuevamente su calidad y condición física.”
El exentrenador del AC Milan también ofreció algunos consejos al brasileño para su intento de jugar en el icónico torneo del próximo año en Norteamérica: “La verdad es que el fútbol actual exige mucho más que talento. También se necesita condición física e intensidad. Ojalá Neymar pueda rendir al máximo nivel. Debe jugar más centrado, no como extremo. Hoy, los extremos también deben colaborar en defensa. Cuando juegas más por dentro, el trabajo defensivo es menor que si juegas como extremo.”
¿Qué sigue para Neymar y Santos?
Un Santos sin Neymar viajará a enfrentarse al Internacional el lunes por la noche, con la misión de aliviar sus temores de descenso. El equipo se encuentra apenas un lugar y tres puntos por encima de la zona de descenso antes de disputar sus últimos cuatro partidos de la temporada. Tras este encuentro, se medirán con Sport Recife, Juventude RS y Cruzeiro mientras buscan mantener su estatus en la primera división. Queda por ver si Neymar jugará algún papel en esta lucha.
