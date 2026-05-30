Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

Traducido por

Neymar irá al Mundial pese a su lesión, reveló Carlo Ancelotti, quien dio el calendario para su regreso

Neymar
Brazil
World Cup
C. Ancelotti

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar sigue siendo clave en sus planes para el Mundial, a pesar de las dudas sobre su estado físico. El jugador llegó lesionado a la concentración, lo que avivó los rumores, pero el técnico italiano los desmintió y confirmó que el futbolista de 34 años estará en la convocatoria.

  • Ancelotti sigue confiando en su jugador estrella

    Carlo Ancelotti confirmó que Neymar liderará a Brasil en el Mundial 2026, pese a la lesión en la pantorrilla que afectó su preparación. Desde Teresópolis, el técnico italiano afirmó que el jugador del Santos avanza rápido y estará en la lista de 26.

    Antes del amistoso contra Panamá, afirmó: «Neymar va a estar con nosotros. Creemos que llegará al primer partido [ante Marruecos] y, si no, al segundo [ante Haití]».

    El seleccionador se mantuvo firme y añadió: «No hay duda de que estos 26 jugadores van a jugar en el Mundial».

    • Anuncios
  • Ancelotti e NeymarGetty/GOAL

    Se reveló la gravedad de la lesión

    El drama en torno al número 10 comenzó cuando llegó a la concentración en helicóptero. Las pruebas médicas revelaron una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha, más grave que el «edema» diagnosticado por el Santos.

    Aun así, Ancelotti defendió su inclusión en la convocatoria: «El jugador fue convocado porque tenía que serlo. Creemos que Neymar se recuperará lo antes posible. Está trabajando bien; tiene buen ánimo», afirmó.

    Además, recordó que la federación brasileña ya seguía el caso desde antes de asumir su recuperación.

  • Un papel bien definido para el número 10

    Además de su recuperación física, Ancelotti se ha reunido con Neymar para definir las expectativas tácticas de cara al torneo de Norteamérica. Aunque algunos medios brasileños dudan de su preparación, el exentrenador del Real Madrid asegura que el delantero está mentalmente listo para el reto.

    «Neymar ha entendido muy bien el papel que tiene que desempeñar en este Mundial. Cada día lo está haciendo muy bien. Está trabajando muy bien para recuperarse lo antes posible», afirmó Ancelotti. «Se encuentra en un buen entorno, pero lo importante para él es comprender claramente su papel, y creo que lo ha entendido muy bien».

  • FB-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAININGAFP

    Calendario del primer partido

    Neymar se pierde los amistosos contra Panamá y Egipto para seguir su recuperación. El objetivo es que esté listo para el debut contra Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey.

    Si no llega a ese estreno, el cuerpo técnico confía en que esté listo para el segundo encuentro de la fase de grupos. La prioridad ahora es que el edema desaparezca sin contratiempos, para que el máximo goleador de la historia de Brasil pueda buscar otra vez la gloria mundialista.

Amistosos
Brazil crest
Brazil
BRA
Panama crest
Panama
PAN