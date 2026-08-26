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Neymar, incluido en la convocatoria del Santos para el derbi de cuartos de final de la Copa do Brasil contra el Palmeiras pese a la preocupación por el césped sintético
La convocatoria confirma la inclusión
Santos ha incluido oficialmente a Neymar en su convocatoria para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil de este miércoles por la noche contra el Palmeiras en el Nubank Parque. La decisión llega después de una prolongada preocupación por el historial de problemas de tobillo del delantero estrella en césped sintético. Su inclusión pone fin a las especulaciones generalizadas después de que el jugador de 34 años fuera considerado inicialmente una gran duda tras el empate 1-1 del fin de semana contra el Mirassol.
- AFP
La delantera critica el césped artificial
El entrenador del Santos, Cuca, ya había subrayado que cualquier decisión final sobre la disponibilidad del delantero franquicia implicaría a todo el cuerpo técnico. Al explicar su postura cauta sobre la participación de la estrella, Cuca dijo a ESPN Brazil: "Hablaré con él y tomaremos nuestras decisiones. Con él y con toda la plantilla. Determinaremos qué es lo mejor que hacer".
Neymar ha expresado de forma constante su desprecio por los campos artificiales después de agravar un problema de tobillo contra Atletico Mineiro el año pasado, desahogándose en las redes sociales: "Está demostrado, el sintético es una auténtica mierda".
Cuando le preguntaron en la zona mixta por sus opciones de jugar en el campo del Palmeiras, Neymar comentó: "Tío, ¿ya estás pensando en eso? Tranquilo, hay un partido el domingo. No lo sé [si jugaré sobre césped sintético]".
Esa postura encaja con su valoración anterior del estadio: "Jugar en el Allianz, para mí, es imposible. Jugar en una superficie de fútbol 7 es algo que molesta a cualquier jugador, independientemente de las lesiones. El Morumbi está muy bien, y allí me siento mejor. Me siento bien en ese campo".
Los jugadores brasileños se oponen al césped artificial
La oposición al césped sintético sigue ganando impulso en el fútbol brasileño, con varios jugadores destacados pronunciándose públicamente contra las superficies artificiales. Neymar ya se unió anteriormente a figuras veteranas como Lucas Moura, Gabigol y Thiago Silva en una campaña conjunta contra esta tendencia, al afirmar: "Es absurdo que tengamos que debatir sobre césped sintético en nuestros campos".
Más allá del estadio de Palmeiras, varios otros grandes recintos de Brasil cuentan actualmente con superficies artificiales, entre ellos el Ligga Arena, el Nilton Santos, el Arena MRV, el Arena Conda y el Pacaembu, en Sao Paulo.
- O JOGO PHOTO PRESS
El Santos afronta un calendario exigente
El Santos afronta una exigente semana por delante, viajando para medirse al Corinthians en el Campeonato Brasileño antes de recibir al Palmeiras en la vuelta copera en Vila Belmiro el 2 de septiembre. El equipo de Cuca debe mantener su mejor nivel físico con regularidad a lo largo de una dura serie de partidos nacionales. El cuerpo técnico gestionará con cuidado la carga de trabajo de Neymar para garantizar que el delantero siga estando listo para liderar el ataque durante este tramo crucial.
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