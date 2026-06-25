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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Neymar habría abandonado las negociaciones con el FC Cincinnati tras reunirse con los responsables del club

Fichajes
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Según The Athletic, Neymar habría abandonado las negociaciones con el FC Cincinnati por la lentitud de las conversaciones sobre su fichaje. Tras meses de diálogo, el equipo de la MLS nunca le hizo una oferta al jugador de 34 años. Neymar debutó el miércoles en el Mundial.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Conversaciones infructuosas

    Según The Athletic, el director deportivo del FC Cincinnati, Chris Albright, y el presidente, Jeff Berding, visitaron Brasil en abril para reunirse con Neymar y su padre. El jugador estaba dispuesto a fichar si las condiciones económicas eran adecuadas, pero no recibió una oferta concreta.

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  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    Sigue abierto a la MLS

    Neymar descartó al FC Cincinnati, pero aún considera fichar por la MLS si se dan las condiciones. Su contrato con el Santos vence este año y lleva seis goles y cuatro asistencias en 15 partidos.

    Con Brasil ha marcado 79 goles en 129 partidos y, en liga, suma 216 tantos con sus clubes, entre ellos Barcelona y PSG.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Actualmente en acción

    Neymar regresó a la selección brasileña —tras no jugar en 2024 ni 2025— y el miércoles por la noche vencieron a Escocia 3-0.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    ¿Y ahora qué?

    Brasil espera a conocer a su rival en los dieciseisavos de final, al que se enfrentará el lunes en Houston. El FC Cincinnati volverá a la acción tras el parón por el Mundial el 22 de julio.