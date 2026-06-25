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Neymar habría abandonado las negociaciones con el FC Cincinnati tras reunirse con los responsables del club
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Conversaciones infructuosas
Según The Athletic, el director deportivo del FC Cincinnati, Chris Albright, y el presidente, Jeff Berding, visitaron Brasil en abril para reunirse con Neymar y su padre. El jugador estaba dispuesto a fichar si las condiciones económicas eran adecuadas, pero no recibió una oferta concreta.
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Sigue abierto a la MLS
Neymar descartó al FC Cincinnati, pero aún considera fichar por la MLS si se dan las condiciones. Su contrato con el Santos vence este año y lleva seis goles y cuatro asistencias en 15 partidos.
Con Brasil ha marcado 79 goles en 129 partidos y, en liga, suma 216 tantos con sus clubes, entre ellos Barcelona y PSG.
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Actualmente en acción
Neymar regresó a la selección brasileña —tras no jugar en 2024 ni 2025— y el miércoles por la noche vencieron a Escocia 3-0.
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¿Y ahora qué?
Brasil espera a conocer a su rival en los dieciseisavos de final, al que se enfrentará el lunes en Houston. El FC Cincinnati volverá a la acción tras el parón por el Mundial el 22 de julio.