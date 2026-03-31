Neymar habla abiertamente de la «aplastante» presión que supone jugar en Brasil, al tiempo que elogia a su antiguo compañero en el PSG, Kylian Mbappé

Neymar no se anduvo con rodeos al describir el ambiente que rodea a la Seleção, y destacó que la actitud «aplastante» de la afición y los medios de comunicación crea una atmósfera asfixiante incluso para los iconos más veteranos.

«Es un alto precio a pagar por ser jugador, es difícil, porque en Brasil es muy agotador», declaró Neymar, según cita Globo Esporte. «La gente realmente te aplasta. No entienden que eres una persona normal. Todo está bien: es duro; estoy increíblemente agradecido, pero me he ganado esto, pero soy un ser humano. Tengo los mismos sentimientos que vosotros, yo también sufro, siento dolor, me levanto de mal humor, lloro, me enfado, me alegro, es normal. ¿Por qué no puedo hacer cosas normales?».