Neymar gasta £50 millones en dos vehículos de Batman y un jet privado mientras el astro brasileño presume su impresionante colección
El garaje de un superhéroe
Neymar nunca ha sido tímido a la hora de mostrar su estilo de vida opulento, pero su última adquisición ha llevado su afición por los juguetes de lujo a un nivel cinematográfico. El delantero de 33 años acudió a Instagram esta semana, mostrando algo que parece más una escena de una superproducción de Hollywood que la entrada de un futbolista.
En las imágenes, se ve a la estrella del Santos posando orgullosamente junto a tres máquinas negras que forman la pieza central de su portafolio de transporte. La nueva adición es una réplica fiel del Batmóvil, un vehículo tan agresivo en su diseño que parece estar listo para el combate en lugar de un trayecto diario.
Neymar subtituló la publicación con un mensaje simple pero revelador: "Los sueños pueden hacerse realidad". Para el brasileño, poseer el vehículo es la culminación de una obsesión de larga data con el personaje de DC Comics, incluso si la compra viene con un inconveniente práctico significativo. A pesar de costar una suma de siete cifras, el coche no es legal para circular. Sus dimensiones tipo tanque y la falta de características estándar de seguridad significan que no puede ser registrado para uso público, lo que lo convierte en una pieza de exhibición de £1.3 millones que debe permanecer estrictamente en terrenos privados.
Tres años en proceso
El Batmobile no fue una compra simple de concesionario. Es una pieza de ingeniería a medida que requirió un esfuerzo monumental para hacerse realidad. Según los informes, el vehículo fue trasladado al garaje personal de Neymar desde el Dream Car Museum cerca de São Paulo.
La construcción de la máquina fue un trabajo de amor que involucró a un equipo de 50 personas que trabajaron durante tres años para completar el proyecto. Cada detalle ha sido creado para replicar la estética amenazante del vehículo del Caballero de la Noche, asegurando que se destaque incluso en un garaje lleno de superdeportivos.
Esta última compra es simplemente el toque final a una sección específica de sus activos con tema de "Batman". Estacionado junto al auto en la foto de las redes sociales estaba su "Batcopter" personalizado. El helicóptero es una maravilla de la aviación, con un valor reportado de £10 millones. Presenta costuras interiores personalizadas y una marca inspirada en el superhéroe, asegurando que viaje por los cielos de Brasil con el estilo adecuado.
Completando el trío está su jet privado Dassault Falcon 900LX. Valorado en aproximadamente £37 millones, el avión es su método principal para viajes internacionales de largo alcance. Combinados, estos tres vehículos por sí solos representan una inversión de casi £50 millones.
La dedicación de un fanático
El amor de Neymar por Batman está bien documentado. A menudo ha celebrado goles con gestos que hacen referencia al personaje y tiene un tatuaje del superhéroe en su espalda. En 2022, su afición lo llevó a caminar por la alfombra roja en el estreno de The Batman en París, donde fue fotografiado junto a los actores principales Robert Pattinson y Zoe Kravitz.
Mientras la "Bat-flota" acapara los titulares, el resto de la colección de Neymar sigue siendo formidable. El delantero presume de una increíble gama de vehículos de lujo para viajes más convencionales. El año pasado, compró un Rolls-Royce Ghost por £300,000. Su garaje supuestamente también alberga un Bentley Continental GT, un Aston Martin DBX, un Lamborghini Huracan, un Mercedes G Wagon y un raro Maserati MC12.
- AFP
Financiado por millones saudíes
El poder financiero necesario para curar tal colección fue significativamente impulsado por su paso por la Saudi Pro League. Neymar se unió al Al-Hilal en 2023 con un contrato que remodeló el panorama de los ingresos en el fútbol.
Aunque su tiempo en el Medio Oriente estuvo marcado por una grave lesión de rodilla que lo limitó a solo siete apariciones, continuó ganando unos asombrosos £2.5 millones a la semana. Durante su estancia de un año y medio, se reporta que acumuló un total de £193.8 millones.
Desde entonces, Neymar ha aceptado una reducción salarial significativa para regresar a su club de la infancia, Santos, en 2025. Sin embargo, con un patrimonio neto reportado de más de £330 millones, el ícono brasileño sigue siendo uno de los atletas más ricos del planeta, con más que suficiente ingreso disponible para convertir sus sueños de cómics de la infancia en realidad.