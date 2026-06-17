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Donny Afroni

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Neymar entrenó por primera vez en solitario en la concentración de Brasil para el Mundial tras «dar un paso más» en su recuperación de la lesión

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Neymar, la estrella de Brasil, ha vuelto a entrenar tras su lesión en la pantorrilla, lo que pone en riesgo su participación en el Mundial. El delantero ya realiza ejercicios individuales en Estados Unidos, una buena noticia para la Seleção de cara a sus próximos partidos.

  • Avances significativos en Nueva Jersey

    Neymar, que lleva un mes de baja por una lesión en la pantorrilla derecha, salió el martes del gimnasio para situarse al borde del campo, según ESPN. Esta ha sido su primera sesión sobre césped desde que la selección brasileña aterrizó en su base de Morristown, Nueva Jersey. Ver al legendario delantero de nuevo con las botas puestas es una buena noticia para una nación deseosa de ver a su ídolo de vuelta a la acción.

    La CBF se mostró optimista: «dio un paso más en su recuperación». Las imágenes lo mostraron corriendo y trabajando con un miembro del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

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    Fases eliminatorias: el objetivo realista

    A pesar de estar en la lista definitiva, Neymar llegó a la concentración con dudas sobre su estado físico tras lesionarse la pantorrilla el 17 de mayo con el Santos. Sufre una lesión muscular de grado II y el cuerpo médico lo controla de cerca para evitar recaídas.

    Según medios brasileños, el cuerpo médico sigue un plan a largo plazo para que el jugador de 34 años llegue en óptimas condiciones a la fase eliminatoria, lo que lo marginaría de los duelos ante Haití y Escocia. ESPN informó que el lunes se le realizaron nuevos exámenes médicos para evaluar su evolución, aunque la CBF aún no confirma los resultados.

  • Ancelotti respalda a Neymar, a quien califica de «indiscutible»

    Neymar, aún en rehabilitación, vio desde el banquillo el empate 1-1 de Brasil ante Marruecos. Ancelotti confía en que se reincorpore a los entrenamientos la próxima semana y destaca que su presencia ayuda a los jóvenes.

    «Neymar trabaja duro para recuperarse cuanto antes», afirmó Ancelotti antes del partido contra Marruecos. «Esperamos que se reincorpore al grupo la semana que viene. Lo convocamos por sus indiscutibles habilidades técnicas, pero también por su experiencia y el ejemplo que ofrece a los jugadores jóvenes».

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    Puesta fin a una larga ausencia internacional

    Para Neymar, este Mundial es un gran reto tras una etapa de lesiones. No juega con la selección desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en un partido contra Uruguay. Desde entonces ha estado casi 700 días inactivo por esa y otras lesiones. Se prevé que observe desde la grada el partido contra Haití del viernes.

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