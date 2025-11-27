Getty Images Sport
Neymar entrena a pesar de la lesión mientras desafía a los médicos en un intento desesperado por jugar
Neymar sufre un revés por lesión
El exastro del Barcelona ha tenido una temporada plagada de lesiones, con el veterano regresando recientemente a la acción después de un problema en el isquiotibial. Esta semana, surgió que Neymar había estado lidiando con molestias en la rodilla, lo que lo dejó fuera de su empate 1-1 con el Internacional el lunes. Actualmente se encuentran un lugar por encima de la zona de descenso (17º) en el Brasileirão Serie A con tres partidos restantes. Poco después de obtener ese valioso punto, el entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, reveló lo que el club tiene planeado para su "líder".
Dijo a los reporteros: "El plan es que esté en el partido contra Sport. Tengo que hablar con él, no estoy en su presencia física y respetaré las decisiones de Neymar. Pero su compromiso es estar allí, siempre quiere estar allí. Antes del partido contra Mirassol, sintió molestias en su rodilla. También las sintió durante el partido. Al día siguiente experimentaba molestias significativas en esa rodilla. Sabemos que tenemos partidos cada tres días. Con los viajes, llegaremos a Santos mañana por la tarde… Es un jugador que necesitamos para las tres jornadas y nos ayudará. Es nuestro líder en el campo. Estará allí. Sintió que no podría cumplir con las exigencias del partido de hoy."
Neymar vuelve a los entrenamientos
Imágenes de Santos han mostrado que Neymar entrenó con sus compañeros el miércoles, pero está claro que no está al 100 por ciento. Según Globo, tiene un desgarro en la región del menisco de su rodilla izquierda y la recomendación médica es someterse a una artroscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que implica insertar una pequeña cámara en una articulación a través de una pequeña incisión. Esto permite al cirujano ver dentro de la articulación en un monitor de video y realizar las reparaciones necesarias. Se dice que esta lesión le está causando a Neymar 'dolor persistente' al ejercitarse, pero está considerando jugar 'en sacrificio' por Santos.
Neymar caminando por la cuerda floja
El informe añade que la rodilla de Neymar 'puede romperse ante cualquier impacto mayor' y los médicos le están aconsejando que deje de jugar/entrenar y se someta a una artroscopia. Sin embargo, eso acabaría con su temporada, con el brasileño probablemente fuera por un mes como resultado. Incidentalmente, cuando Neymar participó en el entrenamiento del equipo, evitó el contacto y jugó con una rodillera en su rodilla izquierda. El temor es que si no descansa su rodilla, este problema podría empeorar mucho, potencialmente dejándolo fuera para el inicio de 2026 y poniendo en peligro sus posibilidades de ser convocado a la selección brasileña en marzo. A pesar de eso, Neymar está considerando qué hacer, ya que un posible regreso a la segunda división se avecina.
¿Qué sigue para el Santos de Neymar?
La exestrella del Paris Saint-Germain, que se unió a Santos a principios de 2025 después de tener su contrato con Al-Hilal cancelado, ha tenido una segunda etapa mixta en el club de su infancia hasta ahora. El ex as del Barça ha estado al margen durante períodos prolongados y un regreso de siete goles y tres asistencias en 25 partidos en todas las competiciones no es nada especial. Además, su contrato termina a fin de año, por lo que si se somete al procedimiento, es posible que Neymar no juegue más para el club. Aunque Santos está interesado en mantenerlo, eso solo será posible si se mantienen en la primera división brasileña. A continuación, recibirán a Sport Recife el viernes, que está en el último lugar de la división. Este es, posiblemente, un partido que Santos debe ganar, particularmente ya que Fortaleza ha ganado dos partidos seguidos y está a solo un punto de los gigantes brasileños. Es un momento crucial para Santos y Neymar.
