¡Neymar entra en la convocatoria! Carlo Ancelotti incluye a la estrella del Santos en la selección brasileña para el Mundial, mientras que João Pedro y Richarlison se quedan fuera

Ancelotti ha incluido a Neymar en la convocatoria de Brasil para el Mundial, pese a las dudas sobre su estado físico. El delantero de 34 años, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, regresa tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió en octubre de 2023. Varios analistas y exjugadores dudaban de que la estrella del Santos estuviera en la lista definitiva.

Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de 2025, no lo había convocado antes y confirmó la lista en una rueda de prensa en Río de Janeiro. La decisión dejó fuera a otros delanteros, entre ellos Pedro.