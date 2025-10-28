Neymar y Eduardo Camavinga se burlan de Vinicius Jr después de que la estrella del Real Madrid subiera una publicación en Instagram mostrando amor por su novia Virginia Fonseca
La historia de relaciones de Vini Jr con la presentadora de televisión
Antes este mes, la presentadora de televisión brasileño-estadounidense, empresaria e influencer Virginia le había dicho a Leo Dias que su romance con la estrella del Real Madrid había terminado después de que se enterara de las conversaciones de Vini con otras mujeres. Tras su anuncio, el extremo de la Seleção se disculpó públicamente con su novia mientras decía: "Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ella ha venido a Madrid tres veces para verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. He conocido a una madre admirable y a una pareja increíble. Aunque aún no éramos oficialmente pareja, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por esta razón, quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto, porque entiendo que una relación verdadera solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciar todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto."
Pareja se reconcilia mientras publicación de Instagram se inunda de comentarios
La última publicación cursi de Vini Jr en Instagram ha confirmado que la pareja se ha reconciliado y están juntos de nuevo. En el pie de foto de su publicación en redes sociales, el jugador del Madrid escribió: "V ❤️ V".
Sus compañeros de equipo no tardaron en burlarse de la publicación romántica, ya que Neymar comentó: "El muchachito está encantado." Camavinga, por otro lado, escribió: "Cosas del amoooor"
Vini Jr criticado por su comportamiento en El Clásico
Vinicius reaccionó con enojo en la línea de banda después de que Xabi Alonso lo sustituyera en el minuto 72 en la victoria del domingo por 2-1 contra el Barcelona, cuando Rodrygo lo reemplazó. Se le vio gesticulando hacia el banquillo y el locutor DAZN incluso captó los comentarios de Vinicius mientras salía enfurecido del campo, al decir: "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy! Es mejor si me voy, me voy."
El comportamiento atrajo severas críticas de exjugadores. El exdefensor de Uruguay Diego Lugano calificó el comportamiento de Vinicius como una "vergüenza" y dijo en el programa de ESPN 'Round Review': "Este lío a este nivel es muy difícil de presenciar. Inevitablemente, su prestigio dentro del Real Madrid, dentro del fútbol español, caerá significativamente. Cada fin de semana tiene un problema, se pelea con los oponentes, se pelea con el equipo. Tiene personalidad, es un tipo al que le gusta esta pelea, este enfrentamiento... No sé qué pasa por su cabeza, pero su prestigio en el Real Madrid definitivamente caerá."
Mientras tanto, el exjugador de Liverpool y Real Madrid Steve McManaman agregó: "No se trata de ti, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de ir cinco puntos por delante. Se trata de vencer al Barcelona después de que te ganaron cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador. No deberíamos estar hablando de alguien que fue sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco."
- AFP
Calendario difícil por delante para el Real Madrid
El equipo de Alonso jugará tres partidos en un lapso de ocho días en noviembre antes del parón internacional. En La Liga, los Blancos se enfrentarán al Valencia y al Rayo Vallecano y, entre medio, viajarán a Merseyside para enfrentar a los campeones de la Premier League, el Liverpool, en un crucial partido de la Liga de Campeones.