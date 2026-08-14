El veterano atacante expresó sus dudas en la zona mixta después de liderar la remontada ante Macara, al asistir a Gabigol en el gol del empate en el minuto 44 antes de que su saque de esquina del 75' acabara en gol tras ser rematado por William Arao.

Preguntado por los periodistas si jugaría en el césped sintético de Palmeiras, Neymar respondió: "Tío, ¿ya estáis pensando en eso? Tranquilos, hay un partido el domingo". A continuación, añadió: "No lo sé [si jugaré en césped sintético]".

Su postura firme se debe a un encuentro anterior contra Atletico Mineiro, en el que se torció el tobillo sobre césped artificial durante un empate 1-1. Después de ese partido, desahogó su frustración en las redes sociales: "Está demostrado, el sintético es una puta mierda".