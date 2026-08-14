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Neymar, duda para el duelo de Santos en la Copa de Brasil contra Palmeiras por las preocupaciones sobre el césped sintético
Neymar, duda para el partido contra el Palmeiras
Neymar ha sembrado dudas sobre su disponibilidad mientras el Santos se prepara para enfrentarse al Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil en el Nubank Parque el 26 de agosto. La estrella brasileña sigue mostrando una firme oposición al césped artificial y todavía no ha decidido si jugará sobre esa superficie. La incertidumbre llega pese a su actuación decisiva entre semana, cuando lideró al Santos hacia una remontada por 2-1 ante Macara en el partido de ida de su eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, después de empezar por detrás por el gol de Franco Posse.
- Getty Images Sport
La delantera se opone al césped artificial
El veterano atacante expresó sus dudas en la zona mixta después de liderar la remontada ante Macara, al asistir a Gabigol en el gol del empate en el minuto 44 antes de que su saque de esquina del 75' acabara en gol tras ser rematado por William Arao.
Preguntado por los periodistas si jugaría en el césped sintético de Palmeiras, Neymar respondió: "Tío, ¿ya estáis pensando en eso? Tranquilos, hay un partido el domingo". A continuación, añadió: "No lo sé [si jugaré en césped sintético]".
Su postura firme se debe a un encuentro anterior contra Atletico Mineiro, en el que se torció el tobillo sobre césped artificial durante un empate 1-1. Después de ese partido, desahogó su frustración en las redes sociales: "Está demostrado, el sintético es una puta mierda".
El estadio del Palmeiras desata la indignación
La reticencia de la superestrella a jugar en el estadio del Palmeiras no es nueva, ya que anteriormente ya había expresado quejas similares cuando el Santos alquiló el Morumbi de Sao Paulo para un partido como local.
En aquel momento, Neymar comparó la superficie artificial del Allianz Parque con la de un campo de fútbol 7: "Jugar en el Allianz, para mí, es imposible. Jugar en una superficie de fútbol 7 es algo que molesta a cualquier jugador, independientemente de las lesiones. El Morumbi está muy bien y allí me siento mejor. Me siento bien en ese campo".
Al margen de la preocupación por el césped, la actuación de Neymar ante Macará fue notable, teniendo en cuenta que dejó atrás molestias en el tobillo y la rodilla durante el partido, fue una amenaza constante para el rival, vio cómo anulaban dos goles de Gabigol por fuera de juego y obligó al portero Rodrigo Rodríguez a lucirse con una serie de grandes paradas.
- AFP
El exigente calendario pone a prueba al Santos
El Santos afronta un calendario exigente en tres competiciones antes de su partido de la Copa de Brasil. El Peixe viajará para medirse al Vasco da Gama en el Brasileirao el 16 de agosto, antes de volar a Ecuador para la vuelta de su eliminatoria de la Copa Sudamericana contra Macara cuatro días después, donde un empate le bastará para avanzar. Esta racha crucial concluye con un partido de liga en casa contra el Mirassol el 23 de agosto.
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