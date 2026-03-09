Neymar da esperanzas a Brasil tras la convocatoria de Carlo Ancelotti para la selección, pero el exjugador del Barcelona aún podría quedarse fuera del Mundial

Según UOL, Neymar ha sido incluido en la amplia convocatoria preliminar de Ancelotti para el próximo parón internacional. La Selecao se prepara para enfrentarse a Francia y Croacia a finales de marzo, en lo que será la última ventana internacional antes del inicio de la tan esperada Copa del Mundo de 2026.

A pesar de esta oportunidad, el jugador de 34 años no participará en el próximo partido del Santos contra el Mirassol en la Brasileirao debido al «control de carga». Ancelotti y el director de la CBF, Rodrigo Caetano, seguirán asistiendo al partido, lo que significa que el número 10 solo tiene ahora un partido nacional contra el Corinthians para convencer al entrenador de que merece una última convocatoria.