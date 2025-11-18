Getty Images Sport
¡Neymar listo para continuar el legado de Pelé! Su padre planea adquirir los derechos de la marca del ícono brasileño
Neymar adquirirá la marca Pelé por 15,5 millones de euros
Pelé militó en el Santos entre 1956 y 1974, donde se convirtió en la gran figura del club brasileño. El ícono anotó 643 goles en 659 partidos con el Santos antes de pasar tres temporadas en el New York Cosmos y retirarse finalmente en 1977.
Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se espera que Neymar y su padre continúen su legado al anunciar un acuerdo para adquirir los derechos de su marca a finales de esta semana. Según UOL, se prevé que el acuerdo oficial, por un monto de 15,5 millones de euros (£14 millones/18 millones de dólares), se concrete el miércoles 19 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del gol número 1,000 de la carrera de Pelé.
La marca Pelé pertenecía anteriormente a la empresa estadounidense Sport 10 y se basaba principalmente en apariciones en eventos. Sin embargo, desde el fallecimiento de Pelé en 2022 a los 82 años —como consecuencia de una falla múltiple de órganos derivada de complicaciones por cáncer de colon, diagnosticado en 2021—, la marca ha estado subutilizada.
- AFP
La estrella del Santos quiere revitalizar la imagen de Pelé
Como resultado de la adquisición, NR Sports podrá utilizar la imagen y el nombre de Pelé, licenciar productos y acceder a metraje histórico mientras buscan revitalizar y globalizar la imagen del ícono brasileño. La familia de Pelé sigue asistiendo a los partidos de Santos, y Neymar recientemente pagó para renovar el palco todavía ocupado por los seres queridos del astro en el Vila Belmiro, con mejoras que incluyen nuevos asientos, baño remodelado, paneles de vidrio y aire acondicionado.
Neymar ha buscado continuar el legado de su compatriota vistiendo la emblemática camiseta número 10 que Pelé llevó tanto en Santos como en Brasil. Sin embargo, su regreso al Peixe se ha visto afectado por las lesiones, limitándolo a solo 13 titularidades en la liga.
Santos también atraviesa una temporada doméstica complicada y llega a los últimos compases del Brasileirao 2025 apenas un punto y un lugar por encima de la zona de descenso. Aun así, lograron una victoria por 1-0 sobre Palmeiras el pasado fin de semana, con un gol en tiempo de descuento de Benjamin Rollheiser que les otorgó tres puntos vitales.
Neymar lanza un ultimátum a Brasil
Neymar también ha recibido un ultimátum por parte del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti. La selección brasileña aseguró su clasificación a la Copa del Mundo 2026 en la CONMEBOL, buscando un sexto título mundial y el primero desde 2002.
A principios de este mes, Ancelotti declaró: “Neymar está en la lista de jugadores que pueden ir al Mundial. Tiene seis meses para ganarse un lugar en la lista final.”
El delantero de 33 años regresó a la selección en marzo, tras haber jugado por última vez en octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de rodilla en un partido contra Uruguay. Ancelotti ha dejado claro que cualquier decisión sobre su regreso dependerá de su estado físico, tras años de contratiempos y problemas de forma.
“Neymar se ha recuperado, pero necesita demostrar rendimiento. Cuando termine la liga brasileña tendrá un tiempo de descanso, y luego deberá mostrar nuevamente su calidad y condición física”, añadió el técnico italiano.
- Getty Images Sport
¿Neymar rumbo a un traspaso en enero?
Una forma para que Neymar mantenga su estado físico podría ser un traspaso en enero, con rumores sobre un posible alejamiento de Santos. Su contrato actual expira a finales de año, y Fabrizio Romano ha señalado que el astro brasileño podría moverse nuevamente con la llegada del Año Nuevo.
“Neymar está tratando de ayudar, pero no olviden que podría estar disponible como agente libre desde principios de enero”, explicó Romano. “Es una situación interesante de seguir, porque Neymar podría considerar un movimiento en la ventana de transferencias de enero. Por ahora, su prioridad es estar 100 % enfocado en ayudar a Santos a evitar el descenso y dar lo mejor de sí para su club”.
“Actualmente no hay negociaciones avanzadas, aunque sí se han iniciado algunas llamadas para evaluar su situación. Cuando un jugador de su nivel queda disponible en el mercado, obviamente se genera interés. Neymar viene de varias lesiones, pero ahora ha vuelto, está en forma y busca ayudar a Santos”, agregó.
“Está trabajando para recuperar su mejor condición, así que hay que estar atentos: Neymar podría ser uno de los nombres a seguir en la ventana de transferencias de enero como agente libre, lo que promete ser una situación muy interesante.”
Anuncios