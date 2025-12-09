Neymar acude al ‘doctor milagro’ para intentar llegar al Mundial 2026 con Brasil

Neymar se someterá próximamente a una meniscectomía artroscópica parcial en la rodilla izquierda. Según informó ESPN, el jugador de 33 años también consultará a un reconocido fisioterapeuta brasileño, Eduardo Santos, apodado “Dr. Milagro” por su capacidad para recuperar a pacientes en tiempo récord mediante métodos poco convencionales.

Santos, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, cuenta con una maestría y un doctorado en medicina deportiva. Durante varios años dirigió el departamento médico del Shanghai SIPG en la Superliga China y también ha trabajado en el Vitesse de los Países Bajos y en el Zenit de Rusia.

Entre sus pacientes más destacados figuran Hulk, Oscar, Philippe Coutinho y, más recientemente, Matheus Cunha del Manchester United y Vanderson. Actualmente se encuentra en Inglaterra supervisando la recuperación del delantero del Fulham, Rodrigo Muniz. Su reputación creció en 2015, cuando logró que David Luiz regresara a las canchas apenas 10 días después de un diagnóstico inicial que lo descartaba entre ocho y diez semanas.