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Neymar aceptará ser suplente con Brasil para cumplir su sueño de jugar el Mundial, mientras que Casemiro insiste en que Carlo Ancelotti es el entrenador perfecto para gestionar a la estrella, que sufre numerosas lesiones
Neymar no debe ser la estrella principal de Brasil.
Las lesiones han marginado a Neymar de la selección brasileña desde 2023, antes de que Carlo Ancelotti asumiera el cargo. Pese a ello, Ancelotti no descarta convocarlo para la competición de verano. Su larga ausencia hace improbable que sea titular, pero el veterano Casemiro asegura que no necesita ser la estrella.
«En mi opinión, Neymar nunca ha tenido ese tipo de problema. Incluso tiene la edad y la experiencia para ser uno de los capitanes de la selección», declaró Casemiro a ESPN. «Y nunca le ha importado eso en la selección. Siempre decía: “Pásame el balón, divirtámonos y juguemos al fútbol”. Y, tío, así soy yo. Quiero divertirme en el campo, quiero disfrutar en el campo». Y Neymar siempre lo ha demostrado.
Neymar nunca ha buscado ser el duro; solo quiere divertirse en la cancha. Si Ancelotti le ofrece un papel de suplente para el Mundial, estoy seguro de que aceptará, porque lo único que quiere es jugar. Y, cuando esté en la cancha, lo demostrará».
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«No hay mejor entrenador» que Ancelotti para la estrella del Santos
Ancelotti lidera esta transición. Es famoso por manejar grandes egos y rotaciones complejas. Casemiro, centrocampista del United, asegura que nadie está mejor preparado para gestionar a Neymar. El éxito previo de Ancelotti con estrellas veteranas en el Real Madrid y el AC Milan muestra cómo Brasil podría aprovechar al jugador.
Casemiro lo elogió: «Habría que decirle: no jugarás muchos partidos, pero en algunos serás crucial 20 o 30 minutos».
Repito, no se trata de lo que piense Ancelotti; él es el mejor entrenador del mundo para manejar esta situación y siempre decidirá lo mejor para el grupo».
«Neymar no tiene nada que demostrar», afirma Casemiro
Casemiro admitió que las constantes discusiones sobre el puesto de Neymar en la selección brasileña se han vuelto repetitivas, pero insistió en que nunca ha evitado el tema.
«Es molesto porque todo el mundo habla de [Neymar en el Mundial], todo el mundo pregunta y todo el mundo responde. Especialmente yo. Soy amigo de Neymar, lo conozco desde los 12 años. Para mí está claro: no debe demostrar nada a nadie», afirmó. «Solo importa que llegue en óptimas condiciones físicas, porque de talento ya sabemos lo que tiene».
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La forma física sigue siendo el último obstáculo
Neymar tiene talento indiscutible, pero su estado físico preocupa al cuerpo técnico brasileño. Tras volver con el Santos, el delantero busca recuperar su mejor ritmo. Casemiro admitió que el debate es «molesto», pero todo depende de si el cuerpo de Neymar aguanta un Mundial tras varias lesiones graves.
Casemiro añadió: «La gran pregunta aquí es la parte física. Entiendo que el cuerpo técnico está analizando esto y Ancelotti lo ha dejado claro en las entrevistas. Soy un gran admirador suyo y no debe demostrar nada; si está bien, debe ir. Es nuestra estrella y líder, pero necesita llegar en forma». El técnico del Santos, Cuca, lo defendió: asegura que Neymar se fortalece pese a sus actuaciones discretas en el torneo continental.