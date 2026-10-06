Neymar rinde homenaje a Lionel Messi, que esta noche jugará su último partido con la camiseta de Argentina: "No es solo Argentina la que te da las gracias, sino que el mundo entero te está agradecido por todo lo que has hecho por el fútbol".
AFP
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Neymar a Messi: «El mundo entero te está agradecido por todo lo que has hecho por el fútbol. Un honor haber escrito la historia a tu lado»
El brasileño añade: "Quien ama el fútbol te ha apreciado durante todos estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que puedas disfrutar cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. Gracias por haberme hecho amar aún más el fútbol; ha sido un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber escrito la historia a tu lado".
Neymar y Messi jugaron juntos en el Barcelona, de 2013 a 2017, y en el Paris Saint Germain, de 2021 a 2023.
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