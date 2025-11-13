Newcastle y Aston Villa, entre los cinco equipos que buscan al ex lateral del Barcelona Oscar Mingueza mientras el Celta teme perderlo gratis después de rechazar ofertas de 14 millones de euros

Mingueza se ha convertido rápidamente en uno de los defensores más solicitados de La Liga, con el Celta enfrentando ahora la posibilidad de perderlo muy por debajo de sus expectativas, o incluso gratis. El jugador de 26 años, cuyos derechos están divididos al 50-50 entre el Celta y el Barcelona, ha atraído el interés de Newcastle, Villa y West Ham en la Premier League, así como de Leipzig y Marsella en el continente. Los cinco clubes se están preparando para realizar movimientos una vez que se abra la ventana de enero, según Mundo Deportivo.

Los Sky Blues rechazaron ofertas entre 12 millones de euros (10 millones de libras/13 millones de dólares) y 14 millones de euros (12 millones de libras/15 millones de dólares) el verano pasado, esperando en cambio asegurar una renovación de contrato. Pero las negociaciones se han estancado desde el otoño, y el papel de Mingueza se ha vuelto menos destacado en las últimas semanas. Con su contrato expirando en junio de 2026, los clubes perciben una oportunidad para actuar temprano o esperar a que la situación se debilite aún más. El Barça, que vendió al defensor en 2022 después de su irrupción bajo Ronald Koeman, permanece atento. Los catalanes aún poseen el 50% de los derechos del jugador y se beneficiarán de una futura venta, pero no se espera que lo vuelvan a contratar ya que ya tienen a Jules Kounde y Eric Garcia para la posición de lateral derecho.

La fuerte forma de Mingueza en Galicia, donde se ha convertido en uno de los jugadores más confiables del Celta en múltiples posiciones, lo ha puesto firmemente en el radar de clubes que buscan laterales atléticos y técnicamente seguros. A medida que el interés se intensifica, la situación ahora entra en una etapa donde la reticencia del Celta a vender el año pasado podría resultar costosa.