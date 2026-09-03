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Newcastle United y Aston Villa planean movimientos en enero por la estrella del Bayer Leverkusen Christian Kofane
Con la vista puesta en dar el salto en enero
Según Football Insider, Newcastle United y Aston Villa siguen muy de cerca al delantero del Bayer Leverkusen Christian Kofane con vistas a lanzar nuevas ofensivas en enero. Aunque ambos clubes de la Premier League estuvieron fuertemente vinculados con el jugador de 20 años en los últimos días, finalmente no pudieron cerrar un traspaso antes de que se cerrara el mercado. Las fuentes indican que Kofane sigue siendo un objetivo prioritario en St James' Park y Villa Park, donde quienes toman las decisiones esperan asegurarse su fichaje cuando se abra el mercado invernal.
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Una estrella emergente con un potencial enorme
Los departamentos de captación consideran al internacional camerunés un perfil con un enorme potencial de desarrollo de cara al futuro. Kofane completó una campaña productiva el curso pasado al marcar siete goles y repartir seis asistencias en todas las competiciones, y ya ha sumado dos tantos en sus dos primeras apariciones de la temporada 2026-27. Ampliamente reconocido como uno de los jóvenes talentos más brillantes de la Bundesliga, se espera que su cotización se dispare si mantiene su trayectoria actual.
Encajar en el modelo de fichajes en evolución del Newcastle
El perfil de Kofane encaja a la perfección con el giro estratégico del Newcastle en el mercado de fichajes tras un verano de gran reestructuración de la plantilla. Con la salida de estrellas consolidadas como Anthony Gordon, Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, el Newcastle ha virado hacia la captación de jóvenes con un enorme potencial, como Sean Steur y Amar Dedic. Como internacional absoluto que ya desempeña un papel integral en el proyecto deportivo del Leverkusen, Kofane cumple todos y cada uno de los requisitos de la nueva visión del club.
- Sven Simon
Sentando las bases para las ambiciones a largo plazo
Más allá de las incorporaciones a corto plazo para la plantilla, el Newcastle avanza al mismo tiempo en proyectos de infraestructuras diseñados para consolidar su estatus de élite. El club acordó recientemente una operación monumental de 190 millones de libras para construir una instalación de entrenamiento de última generación en la finca Woolsington Hall Estate, con el objetivo de que esté terminada antes de la temporada 2029-30. El ex CEO del Everton Keith Wyness señaló que mejorar sus instalaciones supone toda una declaración de intenciones por parte de PIF, lo que en última instancia debería ayudar a retener a jugadores en el futuro.
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