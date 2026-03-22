Newcastle-Sunderland: pelea entre aficionados y enfrentamientos violentos a las puertas de St. James' Park antes del derbi. VÍDEO

Luke Edwards, del Telegraph, ha publicado algunas imágenes de las sangrientas escenas: «Se han producido enfrentamientos cerca de St James’ Park. Pequeños grupos de aficionados del Sunderland se han separado de la escolta policial y se han cruzado con un numeroso grupo de aficionados del Newcastle. Y, como era de esperar, han sido agredidos».

Craig Hope, del Mirror, informó por su parte de que algunas de las personas implicadas en los enfrentamientos necesitaron atención médica: «Enfrentamientos fuera de St James’ Park. Un aficionado parecía encontrarse en estado grave. Se le practicó reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado. Esto no está bien».

Según el Daily Mail: «La mayoría de los aficionados del Sunderland se dirigió al estadio desde la estación de tren de Newcastle escoltados por la policía, pero las fuerzas del orden tuvieron que trabajar duro para mantener separadas a las dos aficiones. Mientras los aficionados del Newcastle se congregaban frente al Sandman Hotel, situado justo a las puertas del estadio, el primer grupo de aficionados del Sunderland logró pasar sin problemas, aunque se les lanzaron latas y botellas. Sin embargo, un segundo grupo de aficionados no tuvo la misma suerte, ya que fue agredido con puñetazos y lanzamientos de objetos tras ondear una bandera del Sunderland mientras atravesaba la zona».