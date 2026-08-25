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Newcastle acuerda un traspaso de 52 millones de libras por la estrella del Manchester City Nico Gonzalez, y el centrocampista pasará reconocimiento médico tras recibir permiso
El Newcastle cierra el fichaje de su principal objetivo para el centro del campo
El Newcastle United por fin ha movido ficha para asegurarse un nuevo pilar en el centro del campo, al acordar un trato con el Manchester City por Gonzalez. El club de Tyneside pagará 48 millones de libras por adelantado y alrededor de 4 millones de libras en variables por el jugador de 24 años, que ya ha recibido permiso para viajar al noreste y someterse al reconocimiento médico.
La operación por Gonzalez llega en un momento en el que el Newcastle busca recuperarse de un periodo frustrante en el mercado, en el que dejó escapar varias alternativas. Según David Ornstein, de The Athletic, el Newcastle United alcanzó un acuerdo verbal con el campeón de la Premier League durante el fin de semana, después de que el jugador diera luz verde al proyecto en St James' Park.
La directiva ya había explorado movimientos por Pierre-Emile Hojbjerg, del Marsella, y Joao Palhinha, del Bayern de Múnich, pero esas negociaciones no lograron avanzar hasta una fase avanzada. Al cambiar su foco hacia Gonzalez, el Newcastle se ha asegurado un perfil de jugador más joven, que puede crecer con la plantilla y aportar al mismo tiempo experiencia inmediata al máximo nivel.
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Llenando el vacío dejado por las salidas de las estrellas
La urgencia por fichar a una presencia con mando en el centro del campo nace de un verano difícil en el que el Newcastle perdió a dos de sus jugadores más influyentes. El Newcastle se vio obligado a llevar a cabo la no deseada venta del excapitán del club Bruno Guimaraes al Arsenal, mientras que Sandro Tonali se marchó al Tottenham Hotspur.
Estas salidas dejaron un vacío importante tanto en calidad técnica como en presencia física, algo que quedó claramente en evidencia durante el reciente empate 2-2 del club con el Liverpool.
Más allá de la incorporación de Gonzalez, Jaissle sigue presionando para lograr más refuerzos ofensivos con los que completar la remodelación de su plantilla. El club ha estado buscando activamente a un mediapunta creativo, tras haber identificado previamente a Christopher Nkunku como un posible objetivo para una cesión. Sin embargo, el exdelantero del Chelsea optó por regresar a su antiguo club, el RB Leipzig, desde el AC Milan en lugar de mudarse a Tyneside.
González busca un nuevo comienzo tras sus dificultades en el City
Para Gonzalez, el movimiento representa una oportunidad para relanzar una carrera que se había estancado en cierta medida bajo los focos del Etihad Stadium. El internacional español sub-21 llegó originalmente al Manchester City en el último día del mercado de fichajes de enero de 2025, en una operación de 52 millones de libras procedente del Porto.
Gonzalez fue suplente sin participar en la reciente victoria del City sobre el Bournemouth y solo jugó los últimos 11 minutos de la derrota ante el Arsenal en la Community Shield. Esta falta de continuidad terminó convenciendo al centrocampista de que su futuro estaba en otro lugar, y la perspectiva de convertirse en una figura central en el sistema táctico de Jaissle en el Newcastle resultó demasiado atractiva como para rechazarla.
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Un cambio estratégico en la política de fichajes del Newcastle
El fichaje de Gonzalez es un claro indicio de la evolución de la estrategia de traspasos del Newcastle bajo su nueva dirección deportiva. Aunque el club ha realizado seis fichajes este verano, ha habido un giro evidente hacia la juventud, ya que solo dos de esas incorporaciones superan los 20 años.
La contratación de Aladji Bamba y Sean Steur pone de relieve esa visión a largo plazo, pero la llegada de Gonzalez aporta el equilibrio necesario entre juventud y un pedigrí contrastado en la Premier League.
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