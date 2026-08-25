El Newcastle United por fin ha movido ficha para asegurarse un nuevo pilar en el centro del campo, al acordar un trato con el Manchester City por Gonzalez. El club de Tyneside pagará 48 millones de libras por adelantado y alrededor de 4 millones de libras en variables por el jugador de 24 años, que ya ha recibido permiso para viajar al noreste y someterse al reconocimiento médico.

La operación por Gonzalez llega en un momento en el que el Newcastle busca recuperarse de un periodo frustrante en el mercado, en el que dejó escapar varias alternativas. Según David Ornstein, de The Athletic, el Newcastle United alcanzó un acuerdo verbal con el campeón de la Premier League durante el fin de semana, después de que el jugador diera luz verde al proyecto en St James' Park.

La directiva ya había explorado movimientos por Pierre-Emile Hojbjerg, del Marsella, y Joao Palhinha, del Bayern de Múnich, pero esas negociaciones no lograron avanzar hasta una fase avanzada. Al cambiar su foco hacia Gonzalez, el Newcastle se ha asegurado un perfil de jugador más joven, que puede crecer con la plantilla y aportar al mismo tiempo experiencia inmediata al máximo nivel.



