New Balance lanza una nueva y deslumbrante colección de botas mientras Eberechi Eze, Timothy Weah y Endrick se preparan para el Mundial
NB lanza el pack «Pure Ambition»
Si quieres llamar la atención en el campo, el pack «Pure Ambition» es sin duda lo que necesitas. Las botas Furon, Tekela y 442 de New Balance, que llevan futbolistas como Bukayo Saka, Eberechi Eze, Endrick y Timothy Weah, llegan en nuevos colores con una llamativa paleta de rosa y blanco que es prácticamente imposible de ignorar.
Llamar la atención
A menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, New Balance se mantiene fiel a su filosofía de dar prioridad a los atletas, ya que el objetivo de esta colección es que cada usuario interprete a su manera la velocidad, el control y la destreza.
Las Furon v8, con un nuevo diseño, las botas elegidas por Saka, Eze y Weah, y las Tekela, las preferidas por Endrick, llegan en un fascinante color rosa con toques blancos en el talón y la suela, mientras que las 442 v3, de líneas limpias, son principalmente blancas con rosa alrededor de la «N» de New Balance y en la suela.
Eze, del Arsenal, acapara toda la atención
Eze, jugador del Arsenal, protagoniza la campaña promocional de New Balance. En un vídeo, este apasionado jugador de ajedrez se enfrenta al gran maestro noruego Magnus Carlsen en su pasatiempo favorito, calzando las nuevas Furon, y sale victorioso.
Los aspectos técnicos
En cuanto a las características técnicas, la Furon es la bota de velocidad de New Balance, con una parte superior tejida que proporciona elasticidad y sujeción, cordones descentrados para una zona de golpeo más amplia y una suela adaptada para movimientos explosivos. La bota de precisión Tekela tiene una parte superior de microfibra con «zonas de agarre» para mejorar la precisión, mientras que un cuello elástico sin cordones garantiza que el pie quede bien sujeto, con tacos adaptados de forma similar en la base. Por su parte, la 442 es su bota «atemporal» de inspiración tradicional, con una parte superior de microfibra con detalles acolchados en relieve, cuello de perfil bajo y talón adaptado para mejorar la estabilidad.
El pack «Pure Ambition» ya está a la venta en la página web oficial de New Balance y en tiendas seleccionadas.
