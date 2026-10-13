Aún no está claro cuántas selecciones participarán: de las 48 actuales se podría llegar a 64, con el consiguiente aumento de los partidos programados (de 104 a 128, en ese caso). Lo que es seguro es que estará España, que el pasado 14 de julio venció en la final a la Albiceleste gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga y repitió así el triunfo de 2010. Impulsada por este éxito y, en particular, por la gran popularidad de la selección dirigida por Luis De La Fuente, Netflix ha decidido invertir y hacerse con los derechos para retransmitir en exclusiva el próximo Mundial en España y Andorra. La noticia la ha publicado The Athletic, que en las últimas horas se ha hecho eco del comunicado de prensa publicado hoy en la web oficial de la plataforma de streaming, ya consolidada en el sector de los eventos deportivos en directo.