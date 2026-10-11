En lugar de celebrar su gol en la portería del Al Hilal, el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al Ittihad, se encontró en el centro de las críticas por su gesto con su compatriota Yassine Bounou, guardameta del Zaeem, durante el clásico de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, en una acción que generó una amplia polémica y dividió las opiniones entre quienes la consideraron un gesto humano que refleja la amistad y quienes estimaron que no encaja con la naturaleza de la rivalidad entre ambos equipos.

En-Nesyri marcó el que en ese momento era el único gol del Al Ittihad en el minuto 22, después de lanzar un disparo potentísimo que sorprendió a Bounou, pero se negó a celebrarlo y se dirigió directamente hacia el portero del Al Hilal para abrazarlo, en una imagen que reflejó la fuerte relación que une a la pareja marroquí.

Sin embargo, esta acción se convirtió en el eje de la polémica tras la derrota del Al Ittihad ante el Al Hilal por 3-2, ya que algunos aficionados consideraron que el delantero debía mostrar más entusiasmo hacia su equipo en lugar de consolar a su rival.