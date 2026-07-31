Nelly Las: el fichaje adolescente del verano del Chelsea apunta a ser «mejor que» el icono de Inglaterra Lucy Bronze

Las, cuyo apellido completo es en realidad Lasova, tiene raíces eslovacas, y tanto ella como sus dos hermanos hablan con fluidez el idioma. En 2006, un año antes de que nacieran ella y su hermana gemela, Noel, su madre, Paula, se mudó a Inglaterra desde Eslovaquia con su hijo mayor, Tobias, y fue en la zona de Leicester donde crecieron los tres niños, todos obsesionados con el fútbol.

Las jugaba al balón con Noel mientras Tobias jugaba al fútbol, hasta que se unió a su propio equipo a los cinco años. Ese equipo era el Beaumont Park, donde jugaría con los chicos hasta que finalmente se incorporó al Leicester a los 13 años. En realidad, el Leicester ya había llamado a su puerta tres años antes, lo que llevó a Las a pasar una temporada en el club, pero su madre, a quien ella describe como la mayor influencia en su carrera por su apoyo y sacrificio, creía que en aquel momento el desarrollo de su hija estaría mejor en el Beaumont Park, así que pronto regresó allí.

En los años transcurridos entre sus dos etapas en el Leicester, Las fue explorando cada vez más caminos en su búsqueda de convertirse en futbolista profesional. Con su incorporación a un gimnasio, el levantamiento de pesas y las sesiones individuales con distintos entrenadores, esta versátil jugadora de banda tiene un físico incansable que se ha convertido en una característica clave de su juego, junto a sus excelentes cualidades técnicas.

Eso la ayudó a asentarse como una habitual en el equipo sub-21 del Leicester a los 15 años y ha sido crucial en su progresión dentro de las categorías inferiores de Inglaterra, con Las tomando la decisión de representar al país en el que nació en la escena internacional. Formó parte del equipo de Inglaterra que alcanzó la final del Europeo sub-17 en 2024 y las semifinales del Mundial sub-17 más tarde ese mismo año, y desde entonces también ha representado a la sub-19, incluido en el Europeo del año pasado, y a la sub-20, que disputará un Mundial más adelante este año.