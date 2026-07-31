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Nelly Las NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Nelly Las: el fichaje adolescente del verano del Chelsea apunta a ser «mejor que» el icono de Inglaterra Lucy Bronze

NXGN
Chelsea FC Women
N. Las
Inglaterra
WSL Serie Primavera

De pequeña, Nelly Las veía a Lucy Bronze y aspiraba a ser como ella. Cuando disfrutó de su temporada revelación en el Leicester City, con solo 16 años, compartió campo con el icono de Inglaterra cuando el Leicester sorprendió al Chelsea con un empate 1-1. Ahora, la jugadora a la que idolatraba y tomaba como referencia será su compañera de equipo, después de que Las se convirtiera en el cuarto fichaje veraniego del Chelsea.

«Es una locura estar aquí y saber que va a ser mi compañera de equipo», dijo la jugadora de 18 años la semana pasada, en su primera entrevista tras cambiar Leicester por el oeste de Londres. Pero, apenas algo más de un año después de que Las dijera a The Athletic: «Quiero ser como Lucy Bronze, incluso mejor que ella», no hay mejor manera de cumplir esa ambición que aprendiendo de la estrella de Inglaterra, así como de la lateral derecha de clase mundial de Australia Ellie Carpenter, en los campos de entrenamiento de Cobham cada día.

Eso es lo que le espera a Las esta temporada, después de que la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, y su cuerpo técnico la identificaran como una jugadora y una promesa que merecía la pena intentar fichar en este mercado de verano. Bompastor fue la responsable de la cantera del Lyon antes de hacerse un nombre como entrenadora del primer equipo del ocho veces campeón de Europa, así que sabe muy bien cómo desarrollar a jugadoras jóvenes.

Pero, mientras el Chelsea busca recuperarse de su peor campaña en la Women's Super League en siete años, ¿qué tiene Las para que Bompastor y el club creyeran que merecía la pena incorporarla?

  • Nelly Las LionessesGetty Images

    Donde todo empezó

    Las, cuyo apellido completo es en realidad Lasova, tiene raíces eslovacas, y tanto ella como sus dos hermanos hablan con fluidez el idioma. En 2006, un año antes de que nacieran ella y su hermana gemela, Noel, su madre, Paula, se mudó a Inglaterra desde Eslovaquia con su hijo mayor, Tobias, y fue en la zona de Leicester donde crecieron los tres niños, todos obsesionados con el fútbol.

    Las jugaba al balón con Noel mientras Tobias jugaba al fútbol, hasta que se unió a su propio equipo a los cinco años. Ese equipo era el Beaumont Park, donde jugaría con los chicos hasta que finalmente se incorporó al Leicester a los 13 años. En realidad, el Leicester ya había llamado a su puerta tres años antes, lo que llevó a Las a pasar una temporada en el club, pero su madre, a quien ella describe como la mayor influencia en su carrera por su apoyo y sacrificio, creía que en aquel momento el desarrollo de su hija estaría mejor en el Beaumont Park, así que pronto regresó allí.

    En los años transcurridos entre sus dos etapas en el Leicester, Las fue explorando cada vez más caminos en su búsqueda de convertirse en futbolista profesional. Con su incorporación a un gimnasio, el levantamiento de pesas y las sesiones individuales con distintos entrenadores, esta versátil jugadora de banda tiene un físico incansable que se ha convertido en una característica clave de su juego, junto a sus excelentes cualidades técnicas.

    Eso la ayudó a asentarse como una habitual en el equipo sub-21 del Leicester a los 15 años y ha sido crucial en su progresión dentro de las categorías inferiores de Inglaterra, con Las tomando la decisión de representar al país en el que nació en la escena internacional. Formó parte del equipo de Inglaterra que alcanzó la final del Europeo sub-17 en 2024 y las semifinales del Mundial sub-17 más tarde ese mismo año, y desde entonces también ha representado a la sub-19, incluido en el Europeo del año pasado, y a la sub-20, que disputará un Mundial más adelante este año.

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  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    La gran oportunidad

    El debut de Las con el primer equipo llegó en octubre de 2024, cuando solo tenía 16 años. Por entonces, el Leicester estaba entrenado por Amandine Miquel, la ex del Reims que ha desempeñado un papel importante en las carreras de jugadoras como Melchie Dumornay, la delantera referencia del Lyon; Phallon Tullis-Joyce, la portera titular del Manchester United; y Naomie Feller, la internacional francesa que acaba de fichar por el Paris Saint-Germain tras cuatro años en el Real Madrid. En un partido de la Copa de la Liga contra el Bristol City, Las fue otra joven a la que Miquel dio una oportunidad.

    Después llegarían otras 16 apariciones antes de que terminara la temporada, con su primer gol con el primer equipo en la victoria de la FA Cup sobre el Stoke City y su primera titularidad unos días más tarde en el duelo de la Women's Super League contra el Tottenham, todo ello antes de que uno de los momentos más importantes hasta la fecha de la joven carrera de Las llegara ante el Manchester City, en febrero de 2025.

    Fue un día complicado para el Leicester, en una temporada todavía más difícil por culpa de las lesiones. A la hora de juego, perdía 3-0 y estaba quedando eliminado de la FA Cup. Sin embargo, Las dejó un momento de alegría en el tramo final cuando fue habilitada por la derecha para marcar su segundo gol con el primer equipo. Fue un momento destacado en una temporada revelación que realmente situó a Las en el mapa como uno de los mayores talentos jóvenes del fútbol femenino inglés.

  • Nelly Las Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    Cómo va

    La temporada 2025-26 no seguiría el mismo camino. Leicester despidió sorprendentemente a Miquel menos de dos semanas antes de que comenzara la campaña y Rick Passmoor, su sucesor, solo le daría a Las cinco apariciones antes del parón invernal. En el nuevo año llegaría una cesión al Ipswich Town, que entonces era colista de la WSL 2, pero allí los minutos resultaron aún más difíciles de conseguir, con solo dos apariciones.

    Sin embargo, nada de eso disuadió al Chelsea de darle a Las un nuevo momento culminante en su carrera este verano. La semana pasada, la jugadora de 18 años fue presentada como el cuarto fichaje estival de los Blues y firmó un contrato de cuatro años después de que se abonara la cláusula de rescisión de su contrato con el Leicester.

    «Se siente absolutamente increíble», dijo Las. «Es algo con lo que sueñas cuando empiezas en el fútbol, fichar por un equipo como el Chelsea y alcanzar un nivel como este. Me he quedado sin palabras».

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  • Nelly Las England Women 2025Getty Images

    Las mayores fortalezas

    El atletismo de Las destaca de inmediato como una de sus mejores cualidades. Es maravillosamente rápida y eso pone a las defensoras a la defensiva de inmediato, especialmente por lo decidida que es con el balón. La adolescente es capaz además de respaldar esa amenaza atlética con una técnica excelente, ya que posee una gran calidad con el balón.

    Esa combinación de factores hizo que Scott Chickelday, un reconocido entrenador individual que ha trabajado con Alessia Russo, Ollie Watkins y Jeremie Frimpong, estuviera «desesperado por trabajar con ella», según contó a The Athletic. «La vi golpear el balón y pensé: “Guau, esta va a ser una jugadora especial”».

    También es destacable la versatilidad de Las. Utilizada predominantemente como lateral derecha en la selección inglesa, emergió como una excelente opción más adelantada cuando el Leicester lidiaba con muchas lesiones en ataque.

    «Creo que su calidad física, su velocidad y la capacidad de repetir muchas de esas acciones a alta velocidad en un corto espacio de tiempo es sin duda algo que está marcando una gran diferencia en el juego ahora», explicó Miquel.

    Sin embargo, es como carrilera, una posición que realmente encajaría con el atletismo global de Las, donde el técnico francés cree que podría rendir a su mejor nivel: «Porque puede hacer ese esfuerzo, tiene velocidad y una buena capacidad de definición y técnica».

    Luego está la mentalidad de Las. «Hay una jugadora que quiere ser futbolista y hay una jugadora que tiene que ser futbolista», dijo Chickelday. «La actitud de Nelly es que tiene que ser futbolista».

  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    Margen de mejora

    Después de haber hecho todo ese trabajo extra, Las se ha adaptado bien al fútbol de primer equipo, pero aún puede hacerse más fuerte y tener una mayor presencia física, algo que llegará con el tiempo a medida que continúe con ese trabajo y se enfrente más a esos duelos con las mejores de la WSL.

    Tiene buenas cualidades en el uno contra uno defensivo, algo que se verá aún más favorecido por ese crecimiento físico, pero todavía hay aspectos que Las puede mejorar sin balón para entender cuándo presionar, cuándo hacer coberturas y dónde colocarse. Eso quizá no sorprenda si se tiene en cuenta la variedad de roles que ha desempeñado hasta ahora, en los que los desencadenantes y las instrucciones son diferentes cada vez, pero es algo que puede mejorar fácilmente con más experiencia, especialmente por su concentración mental y su determinación.

  • Niamh Charles England Women 2026Getty Images

    ¿La siguiente... Niamh Charles?

    Es difícil hacer una comparación satisfactoria de jugadoras para Las por lo diferente que ha sido utilizada a nivel de club e internacional. Mientras que con las categorías inferiores de Inglaterra suele actuar como lateral clásica, la mayor parte de su experiencia en el Leicester llegó en la línea de ataque. La creencia de Miquel de que la combinación de sus cualidades la convertiría en una excelente carrilera parece acertada, pero tampoco ha jugado mucho ahí.

    La admiración de Las por Bronze es evidente en lo bien que recorre la banda para involucrarse tanto en ataque como en defensa, pero su cambio de ritmo tiene más impacto que el de la estrella de Inglaterra, mientras que su trabajo defensivo, que sí es un rasgo realmente diferencial en Bronze, todavía necesita algunos retoques.

    También tiene cosas en común con Niamh Charles, que acaba de dejar el Chelsea por el Manchester City. La internacional inglesa empezó destacando como delantera antes de pasar a la posición de lateral, lo que significa que aporta esas cualidades ofensivas a su papel defensivo, mientras sigue mejorando en el otro lado del campo. Eso sí, no tiene el mismo cambio de ritmo que Las y la adolescente es, sin duda, una jugadora más directa, más parecida a Bronze en ese sentido que Charles. Así, Las probablemente se sitúe en algún punto intermedio entre estas dos jugadoras a la hora de buscar una comparación razonable.

  • Nelly Las Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    ¿Qué viene después?

    Será interesante ver cómo es la primera temporada de Las en el Chelsea. Hay mucha competencia para el puesto de lateral derecho, por Bronze y Carpenter, y abrirse paso en un equipo de esta calidad nunca es fácil. Pero el Chelsea jugará muchos partidos y cualquier lesión podría abrir la puerta a nuevas oportunidades.

    La temporada pasada, Veerle Buurman fue un ejemplo perfecto de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Aunque sobre el papel las opciones del Chelsea en el centro de la defensa eran abundantes, entre ellas Millie Bright, Kadeisha Buchanan, Nathalie Bjorn y Naomi Girma, las ausencias allanaron el camino para que Buurman, que aún era adolescente, tuviera su oportunidad en el nuevo año. La aprovechó al máximo hasta destacar como una de las mejores jugadoras del Chelsea en la campaña 2025-26.

    Está por ver si Las tendrá que ser igual de paciente o si Bompastor opta por utilizarla más adelantada en algunas ocasiones, como hizo Miquel en el Leicester. Si la futbolista de 18 años entra en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial sub-20, que se celebra en septiembre, la necesidad de paciencia a nivel de club será aún mayor, ya que es poco probable que vuelva directamente a la acción en la WSL después de lo que las Young Lionesses esperan que sea un mes largo, exigente y, en última instancia, exitoso.

    Pero el Chelsea claramente ve algo especial en Las para llevarla al club y, con Bronze renovando su contrato este verano solo por un año más, una buena progresión podría hacer que garantice profundidad en el puesto de lateral derecho más allá de la etapa de la estrella de Inglaterra, ya sea que esta termine en 2027 o después.

    Sarina Wiegman e Inglaterra también estarían encantadas de ver a Las responder a esas expectativas. Desde hace ya varios años, el debate gira en torno a quién será la sucesora a largo plazo de Bronze a nivel internacional, sin una candidata evidente en este momento. ¿Podría ser esa adolescente? Es mucha presión para unos hombros jóvenes, pero ella ya ha dicho que quiere ser mejor que el icono de Inglaterra. Incluso acercarse a su nivel sería una gran noticia para Inglaterra.