Neil Warnock vuelve a salir de su retiro a los 77 años para entrenar a un club de séptima división

El hombre que simplemente no puede mantenerse alejado de la línea de banda ha vuelto oficialmente al juego. En una decisión que ha sorprendido a todo el mundo del fútbol inglés, Warnock ha vuelto a salir de su retiro a la edad de 77 años. El veterano estratega, que ha pasado más de cinco décadas dirigiendo varios equipos, ha respondido a una inesperada llamada de socorro del Torquay United, equipo de la séptima división. Esto se produce tras una repentina reorganización en su banquillo, lo que ha llevado al club a buscar una estabilidad inmediata.

Los Gulls se han despedido del entrenador Wotton y han recurrido rápidamente a un antiguo cerebro de la Premier League para estabilizar el barco. El regreso de Warnock supone un giro radical para un entrenador que parecía haber abandonado definitivamente el banquillo. Tras un breve periodo interino en la Premiership escocesa con el Aberdeen, Warnock confirmó oficialmente su retirada en abril de 2024. Ahora, regresa al área técnica para mantener el impulso ascendente del Torquay.