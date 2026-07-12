El caso es explosivo: los directores deportivos y los asesores deben mantener distancia para evitar conflictos de intereses. Según el informe, Krösche compró un inmueble en mayo de 2022, justo cuando negociaba varios fichajes con Bara para el Eintracht de Fráncfort. Entonces, este hombre de 45 años no lo comunicó al consejo de supervisión del club de Hesse.
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¡Negocios inmobiliarios secretos en el Adriático! Markus Krösche, presidente del Eintracht de Fráncfort, en apuros por sus estrechos contactos con asesores
Se trata de dos parcelas en la isla croata de Dugi Otok, en el pueblo pesquero de Zman (180 habitantes). Krösche compró una de ellas, situada en una colina cubierta de retamas.
Imágenes de satélite del geoportal croata DGU muestran que la parcela ya estaba dividida. El 11 de mayo de 2022, Lana Banely, esposa del asesor Bara, compró una parte; el contrato establecía que solo sería válido si Krösche adquiría la otra parte ese mismo día.
Ambos contratos se formalizaron el mismo día ante la misma notaria. Además, Banely ya había adquirido en 2014 un terreno colindante donde hoy hay un edificio en ruinas de tres plantas con un cartel que indica «Inversora: Lana Banely».
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Operaciones inmobiliarias: ¿De qué se acusa a Markus Krösche?
A través de su abogado especializado en medios, Krösche informó que en 2020 buscaba una vivienda vacacional en Croacia. Según el letrado, Andy Bara —a quien Krösche mencionó sus planes— le aconsejó en 2021 que adquiriera la parcela de una vecina en la isla de Dugi Otok.
Banely, exluchadora de taekwondo y conocida presentadora de televisión croata, dirige hoy un estudio de diseño de interiores. El abogado confirmó que a su empresa se le encargó «la construcción de una casa de vacaciones en dicho terreno». Las licencias de obra están en vigor desde 2023.
Krösche no ve problema alguno en esta relación comercial. Su abogado subrayó: «La adquisición del inmueble en Dugi Otok no guardaba relación alguna con ningún traspaso de jugadores» y añadió que nunca hubo un «favorecimiento directo o indirecto de Markus Krösche por parte de Andy Bara».
Markus Krösche se pronunció ante el Eintracht de Fráncfort
La directiva del club de Fráncfort se sorprendió por la investigación periodística. El expresidente del consejo de supervisión, Philip Holzer, confirmó que Krösche no le había informado de la compra. La comisión principal del consejo solicitó la versión del director deportivo.
Según un portavoz del club, Krösche explicó los hechos de forma clara y entregó toda la documentación. Por ahora, el órgano no ve indicios que justifiquen medidas adicionales y reitera: «Markus Krösche goza de la confianza del Consejo de Supervisión». Bara y su esposa no respondieron a las preguntas del diario *Bild*.
La relación comercial entre Krösche y Bara se ha forjado a lo largo del tiempo. Ya en su etapa en el RB Leipzig (2019-2021), Krösche fichó con el apoyo de Bara a las futuras estrellas Josko Gvardiol y Dani Olmo. En Frankfurt incorporó a otros tres clientes del agente: Jerome Onguene, Hrvoje Smolcic y Kristijan Jakic.
Jakic triunfó, pero Onguene y Smolcic fracasaron. La temporada pasada, en plena crisis deportiva, Krösche volvió a usar la red y fichó al entrenador Albert Riera, también cliente de Bara, aunque su contratación resultó un error.
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¿Qué éxitos logró Markus Krösche con el Fráncfort?
En lo deportivo, Krösche lideró una nueva era en el Eintracht, con la victoria en la Europa League 2022 y la primera clasificación directa a la Liga de Campeones 2025.
Con Randal Kolo Muani, Omar Marmoush y Hugo Ekitike, generó grandes plusvalías y elevó el valor de la plantilla. Sus éxitos lo convirtieron en un hombre muy codiciado: FC Bayern Múnich y Borussia Dortmund se interesaron por él, y más recientemente también el AC Milan. En Red Bull se le ve como posible sucesor de Jürgen Klopp en el cargo de «Head of Global Soccer».
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