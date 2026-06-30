¿Negociaciones avanzadas sobre un fichaje espectacular? El FC Bayern podría ceder a un centrocampista al Eintracht de Fráncfort

Tras su gran temporada, el Hannover ejerció la opción de compra, pero el Bayern usó una cláusula de recompra de 1,5 millones y recuperó al joven centrocampista, que sigue bajo contrato hasta 2028. Sin embargo, podría marcharse de inmediato para dar el siguiente paso en su carrera con un rival muniqués de la Bundesliga.

Según Bild, ya hay un acuerdo verbal casi cerrado entre el internacional sub-21 y el Eintracht, que le ofrecería un contrato de cuatro años más una prórroga de uno. En Fráncfort confían en su fichaje pese al interés de clubes extranjeros.

AS Roma y Brighton & Hove Albion también lo siguen, pero el jugador nacido en Berlín podría elegir Frankfurt. En la temporada 2025/26 fue clave para el 96: 32 partidos, tres goles y seis asistencias.



