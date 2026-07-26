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imago-sport-1080313948.jpgZUMA Press Wire

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Negándose a culpar a su madre: Yamal: soy creativo y divertido, pero no tuve la mejor infancia

FEATURES
Primera División
L. Yamal
Barcelona
España
España

Lamine Yamal continúa consolidando su lugar como uno de los talentos más destacados del fútbol mundial y, a pesar de su corta edad, el extremo del Barcelona ha logrado derribar numerosas barreras desde su irrupción al máximo nivel.

El diario "Sport" señaló en un reportaje que la historia de Yamal comenzó en Rocafonda, un humilde barrio de la ciudad de Mataró que todavía ocupa un lugar importante en su vida. 

De hecho, cada vez que marca un gol, Yamal evoca sus orígenes formando el número "304" con las manos, el código postal del barrio en el que creció. 

En el entorno que rodea a Lamine Yamal hay un nombre que todos conocen: Mounir Nasraoui, el padre del jugador. Es la persona con mayor presencia en los medios de comunicación, se caracteriza por su fuerte personalidad y por su empeño en no perderse ningún partido de su hijo. 

Por otro lado, lejos de los focos, está la figura que sostiene y apoya a Lamine: su madre, Sheila Ebana.

Sheila procede de la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, y emigró a España cuando aún era adolescente. Dio a luz a Lamine a los 11 años, durante su relación con Mounir Nasraoui, y ambos se separaron cuando Lamine tenía solo tres años, pero ella decidió quedarse en Cataluña por su futuro y el de su hijo.

Como muestra el documental "304", a través de varias entrevistas y comentarios de voz, su madre es una de las figuras más importantes de su vida, pues fue un apoyo incondicional para él pese a su traslado a vivir en la academia de "La Masía" cuando tenía doce años.

Lamine dijo: "Mi madre trabajaba en un restaurante y, a pesar de lo poco que teníamos, éramos muy felices cuando llegaban las fiestas y las celebraciones. Me compró una PlayStation. Por mucho que le dé, nunca igualará lo que ella me ha dado a mí. Mi madre fue uno de mis referentes cuando era pequeño".

Y añadió: "Cuando volvía a casa, se sentaba y hablaba conmigo, luego preparaba la comida y se iba a trabajar".

La madre del jugador tiene 39 años y se ha convertido en la figura fundamental detrás del estrellato que ha alcanzado su hijo. Cuando Lamine jugaba en el club La Torreta, Sheila tomó una decisión determinante: quedarse en Granollers, trabajar duro y dedicar su vida al crecimiento y desarrollo de su hijo.

  • La crianza de su madre y sus consejos

    Sheila vive actualmente en la comarca del Maresme con su hijo Keine, y pasa este verano en una zona tranquila, donde lleva a su hijo al campamento de verano junto al resto de los niños.

    Sheila lleva una vida feliz y se ha convertido en una estrella de las redes sociales, ya que la siguen 200.000 personas en Instagram y cerca de 1,5 millones de seguidores en TikTok.

    La madre de Lamine acostumbra a publicar vídeos en las redes sociales, especialmente aquellos en los que aparece con Lamine y su otro hijo. También ha dejado de trabajar tras largos años dedicados al sector de la hostelería y al trabajo duro.

    Publicó un vídeo para felicitar a su hijo por su decimoctavo cumpleaños, en el que dijo: "Por muchos años que pasen y por mucho que crezcas, siempre serás mi niño pequeño en mi corazón. Feliz cumpleaños, hijo mío, espero que seas siempre feliz. Te quiero muchísimo".

    Por su parte, Lamine dirigió un permanente mensaje de gratitud a su madre en reconocimiento a los esfuerzos que realizó para protegerlo de las preocupaciones que ella soportaba.

    Y dijo: "Siempre le digo a mi madre que le estoy muy agradecido, porque a pesar de lo difícil que era lo que estaba viviendo, hizo que yo no viera nada malo. Y quizá no tuve la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que yo solo viera el lado bonito y disfrutara de la vida. No tengo nada que reprocharle".

    • Anuncios
  • Lamine Yamal, Alberto MoleiroGetty Images

    No esperaba jugar para el Barcelona tan pronto

    En el documental "Decoded", producido por la cadena DAZN, el internacional español reconoció que nunca esperó llegar al primer equipo a una edad tan temprana.

    El joven jugador dijo: "Podía imaginar que llegaría a jugar para el Barcelona, pero nunca tan rápido. Es un sueño, porque desde pequeño sueñas con disputar partidos de la Liga de Campeones de Europa".

    Además, el rápido ascenso que ha vivido le obligó a asimilar una trayectoria que cambió de la noche a la mañana. Aun así, asegura que apenas ha encontrado el tiempo suficiente para detenerse y reflexionar sobre todo lo que ha logrado.

    Y añadió: "Todo sucede tan rápido que no lo piensas del todo. Y gracias a Dios, no he sufrido ninguna lesión grave, pero hay momentos en los que dices: qué experiencia tan bonita, porque esto es algo que cualquiera desearía".

    Antes de llegar a la academia de La Masía, Yamal dio sus primeros pasos en el fútbol con el club La Torreta, donde comenzó a desarrollar su estilo de juego, que sigue siendo hoy uno de sus rasgos más destacados.

    Describió su forma de jugar diciendo: "Soy un jugador creativo y divertido. Quizás paso largos minutos sin tocar el balón, pero en un solo minuto puedo hacer que disfrutes viendo un partido de fútbol".

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