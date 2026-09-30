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«Necesito algo de confianza»: Vinicius Jr se sincera sobre una «difícil» crisis mental mientras la estrella del Real Madrid lucha por pasar página tras el desconsuelo de Brasil en el Mundial
Le cuesta encontrar su mejor nivel
Vinicius Junior está atravesando un complicado inicio de temporada, después de haber marcado solo un gol con el Real Madrid. Sin embargo, el extremo vio puerta con su selección al transformar un penalti en el minuto 80 que ayudó a Brasil a lograr una victoria amistosa por 4-2 sobre Australia en el Suncorp Stadium.
La pena máxima supuso una oportunidad inesperada para el delantero. El lanzador habitual, Raphinha, ya no estaba sobre el césped, por lo que el siguiente en la lista era el centrocampista del Arsenal Bruno Guimaraes. Al reconocer que su compañero necesitaba un impulso, Guimaraes le cedió la responsabilidad a Vinicius, permitiéndole marcar y levantarle el ánimo.
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Guimaraes cede los lanzamientos de penalti
Tras la victoria, Vinicius expresó su gratitud por la solidaridad mostrada por sus compañeros de selección. El delantero reveló que Guimaraes se apartó deliberadamente para ayudarle a superar su actual bache mental.
"Bruno Guimaraes es nuestro lanzador de penaltis cuando Raphinha no juega, y pensé que querría tirarlo, pero sabe que ahora mismo necesito un poco de confianza, en este momento", dijo Vinicius. "Mis compañeros saben que ahora necesito algo de confianza. Perder un Mundial es duro y difícil de aceptar, y la remontada nunca es fácil".
Guimaraes corroboró este enfoque desinteresado y subrayó la unidad del grupo. "Esa fue la razón [por la que el penalti dio confianza a Vini]", dijo el centrocampista. "Después del incidente del penalti, salieron a la luz muchas cosas. Pero aquí, en la selección, no tenemos ninguna vanidad.
"En el Mundial, Ancelotti me dijo que tirara el penalti. Hoy le dijo a Vini que lo tirara. Vini necesitaba mucho marcar un gol. Lo tiró muy bien. No tenemos ninguna vanidad. Queremos lo mejor para Brasil. Estamos felices por él y se trata de seguir trabajando".
Ancelotti pide paciencia
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, no tardó en defender a su delantero estrella, brindándole todo su apoyo a Vinicius pese al evidente bajón de forma. El técnico de la Canarinha subrayó la importancia permanente del extremo en el combinado nacional.
"Conozco muy bien a Vini. Para mí, es un jugador fundamental para Brasil y lo ha sido a lo largo de toda mi historia en el fútbol, y seguirá siendo un jugador clave para Brasil en el futuro", dijo Ancelotti tras el pitido final. "Es cierto que no está en su mejor momento ni a su mejor nivel, pero aun así puede marcar la diferencia, y eso es lo que hizo hoy. Hoy, como ya había marcado, decidí que merecía lanzarlo porque merecía marcar un gol. Personalmente, voy a tener mucha paciencia, porque merece esta paciencia".
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Cobrando impulso
El gol le proporciona a Vinicius una base vital sobre la que construir. Ver puerta con su selección podría servir como el impulso que necesita para enderezar su campaña. El delantero tratará ahora de llevar este renovado impulso al resto del parón internacional. Con el apoyo inquebrantable tanto de sus compañeros como de su entrenador, Vinicius afronta la tarea de traducir este entorno de respaldo en actuaciones constantes.
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