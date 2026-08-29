El exdefensa del Chelsea Frank Leboeuf cree que la irregularidad de Sánchez bajo palos ha perjudicado activamente a la zaga del equipo durante los últimos tres años. Sostuvo que la forma autoritaria de Martínez beneficiará enormemente a centrales como Levi Colwill y Maxence Lacroix.

«Los números que vimos no significan nada», afirmó Leboeuf, en declaraciones recogidas por Metro. «Hay que poner el porcentaje de confianza que tenían los defensas la temporada pasada en Martinez y la confianza que tenían los centrales en Sanchez. Eso sí te dará una cifra real.

«Estoy bastante seguro de que el Aston Villa tenía una confianza del 100% en Emi Martinez, y yo te doy un 10% de confianza de cualquier central que jugó con el Chelsea. Esas son las cifras correctas. Sabes que es crucial que, si tienes detrás a un portero en el que confías, puedas dar el 100%. Si no confías, vas a tener que estar alerta a todo y dudar en cada decisión que tengas que tomar».