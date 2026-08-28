Un icono del Liverpool ha lanzado una seria advertencia a la cúpula de Anfield, al afirmar que la plantilla sigue estando fundamentalmente desequilibrada sin un mediocentro defensivo natural. El legendario ex capitán, que recientemente ha visto ampliado su papel en TNT Sports para convertirse en una presencia habitual como comentarista, cree que no haber reemplazado a Fabinho ha dejado un vacío que podría descarrilar la primera temporada de Andoni Iraola al mando.

Hablando antes del partido de la Premier League del Liverpool contra el Nottingham Forest, Gerrard dejó clara su opinión sobre el estado actual de la medular. "Hay una zona en la que realmente no se ha puesto mucho el foco, solo de verdad en la última semana desde el partido contra el Newcastle. Creo que necesitan un especialista en la posición de '6', esa es mi opinión", dijo Gerrard.



