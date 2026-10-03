Sebastian Frej
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«¡Necesitamos tiempo!»: Sebastiano Esposito lanza un mensaje claro tras el empate de Italia ante Francia
Esposito elogia la sólida actuación del equipo ante una oposición de talla mundial
El delantero de Italia Sebastiano Esposito expresó su satisfacción por la disciplinada actuación de su equipo tras lograr un empate 1-1 contra Francia en el Stade de France. A pesar de ceder el 65 por ciento de la posesión al conjunto local, Italia siguió siendo peligrosa y neutralizó el tanto inicial de Michael Olise por medio de Alessandro Bastoni.
Esposito lideró el ataque con un gran despliegue de trabajo mientras el equipo de Roberto Mancini frustraba el ataque francés.
El resultado dio a Italia un punto vital en el Grupo A.
- Getty Images Sport
El delantero pide tiempo mientras se desarrolla un nuevo ciclo con Mancini
En declaraciones a la UEFA después del partido, Esposito subrayó que empatar fuera de casa contra Francia representa un hito positivo para la selección italiana en evolución. Reconoció la enorme responsabilidad que supone vestir la camiseta de la selección nacional, al tiempo que pidió paciencia a los aficionados durante la integración de los jugadores.
Esposito señaló que la ejecución táctica del equipo sigue mejorando con cada partido.
«Creo que hicimos un buen partido defensivo y fue un resultado realmente bueno contra un equipo muy, muy bueno», dijo Esposito a la UEFA. «Si vienes aquí y empatas, no es un mal resultado en absoluto. Sé que somos Italia y queremos ganar cada partido por nuestra historia. Hicimos un buen partido y todavía podemos hacerlo mejor, pero necesitamos tiempo».
La atacante destaca el claro progreso tras el revés de Bélgica
Al comparar las actuaciones recientes, Esposito señaló que Italia mostró un crecimiento significativo respecto a los anteriores partidos del grupo contra Bélgica. Afirmó que la selección posee la calidad suficiente para competir al más alto nivel internacional cuando ejecuta las instrucciones de manera eficaz.
Italia generó 1,56 goles esperados (xG) pese a sufrir presión territorial durante toda la noche.
Esposito sigue confiando en la trayectoria a largo plazo del equipo.
«Estamos empezando con un nuevo entrenador, con nuevos jugadores», añadió Esposito. «Quizá contra Bélgica no jugamos tan bien, pero hemos mejorado desde entonces e intentamos jugar. Esto es importante para nosotros. Tenemos calidad y tenemos que continuar en esta línea».
Italia prepara sus próximos retos de la Nations League
Esposito y sus compañeros de selección preparan los partidos restantes de la fase de grupos de la Nations League, con el objetivo de consolidar su posición en la clasificación. Mancini busca dar más oportunidades a los jóvenes talentos a medida que avanza el nuevo ciclo.
Francia afronta su próximo partido el lunes en busca de volver a la senda de la victoria.
Esposito aspira a seguir creciendo a nivel personal en la selección.
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