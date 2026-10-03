El delantero de Italia Sebastiano Esposito expresó su satisfacción por la disciplinada actuación de su equipo tras lograr un empate 1-1 contra Francia en el Stade de France. A pesar de ceder el 65 por ciento de la posesión al conjunto local, Italia siguió siendo peligrosa y neutralizó el tanto inicial de Michael Olise por medio de Alessandro Bastoni.

Esposito lideró el ataque con un gran despliegue de trabajo mientras el equipo de Roberto Mancini frustraba el ataque francés.

El resultado dio a Italia un punto vital en el Grupo A.