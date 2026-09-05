«Necesitamos sus goles»: Marcos Llorente admite que el Atlético de Madrid está desesperado por que Julián Alvarez brille tras la desastrosa derrota ante el Athletic Club

Llorente dijo a ESPN que el Atlético de Madrid debe apoyar a Álvarez después de que el club sufriera una sorprendente derrota por 3-0 en LaLiga en San Mamés. Álvarez entró en la segunda parte como suplente, con los visitantes ya dos goles por debajo en el marcador, en lo que fue su primera aparición desde que se cerró el mercado de fichajes de verano. El delantero había sido fuertemente vinculado con un movimiento al Barcelona, pero el Atlético de Madrid se negó a negociar un acuerdo.

Hablando después del partido del sábado, Llorente subrayó la importancia de reintegrar a Álvarez en el once inicial. "Él [Julián] es un jugador muy importante para nosotros", dijo Llorente. "Lo sabe. Irá entrando poco a poco, y cuanto antes, mejor, porque necesitamos sus goles. Tenemos que apoyarle para que esté al 100% pronto".