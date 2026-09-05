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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Necesitamos sus goles»: Marcos Llorente admite que el Atlético de Madrid está desesperado por que Julián Alvarez brille tras la desastrosa derrota ante el Athletic Club

M. Llorente
Julián Álvarez
Atlético Madrid
Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Primera División

Marcos Llorente ha admitido que el Atlético de Madrid necesita desesperadamente que Julián Alvarez recupere el gol después de que el equipo de Diego Simeone sufriera una dura derrota por 3-0 ante el Athletic Club el sábado. El internacional argentino disputó su primer partido desde que se frustró su fichaje por el Barcelona, y ahora sus compañeros están decididos a ayudarle a recuperar su mejor versión.

  • Álvarez regresa en una dura derrota

    Llorente dijo a ESPN que el Atlético de Madrid debe apoyar a Álvarez después de que el club sufriera una sorprendente derrota por 3-0 en LaLiga en San Mamés. Álvarez entró en la segunda parte como suplente, con los visitantes ya dos goles por debajo en el marcador, en lo que fue su primera aparición desde que se cerró el mercado de fichajes de verano. El delantero había sido fuertemente vinculado con un movimiento al Barcelona, pero el Atlético de Madrid se negó a negociar un acuerdo.

    Hablando después del partido del sábado, Llorente subrayó la importancia de reintegrar a Álvarez en el once inicial. "Él [Julián] es un jugador muy importante para nosotros", dijo Llorente. "Lo sabe. Irá entrando poco a poco, y cuanto antes, mejor, porque necesitamos sus goles. Tenemos que apoyarle para que esté al 100% pronto".

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  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Hancko confía en que su compañero brillará

    El Atlético de Madrid empezó el partido sin un delantero centro nato, antes de dar entrada a Alvarez cuando faltaba algo más de media hora. El defensa David Hancko compartió la opinión de Llorente y destacó las señales positivas que dejó el suplente pese a las difíciles circunstancias de jugar ante un bloque bajo. Hancko señaló que toda la plantilla ha respaldado a Alvarez para que triunfe esta temporada. «Se veía que [Alvarez] estaba bien, quería asumir [el partido] por sí mismo», dijo Hancko a ESPN.

    «Ante un bloque bajo, por supuesto que va a perder algunos balones. Pero se podían ver esos destellos, momentos en los que se giraba y chutaba con la izquierda. Marca la diferencia para nosotros en el equipo. Estoy muy feliz de que se quedara. Todo el equipo le apoya, vamos a seguir a su lado. Le necesitamos y creo que él también nos necesita a nosotros».

  • El desplome en la segunda parte le cuesta caro al Atlético

    El equipo visitante se vino abajo en un devastador lapso de dos minutos poco después del descanso. Nico Williams y Robert Navarro marcaron en los minutos 46 y 48, cambiando por completo la dinámica antes de que Oihan Sancet añadiera un tercero al final. El rápido derrumbe dejó al equipo aturdido, con los jugadores cuestionándose su falta de concentración inmediatamente después del descanso.

    Llorente admitió que esos cinco minutos cruciales destrozaron por completo su plan de partido. «Tiramos el partido en los primeros cinco minutos de la segunda parte», explicó Llorente. «Esos cinco minutos nos mataron, y luego no fuimos capaces de someterles a presión y marcar un gol para asustarles un poco... No puede pasar, porque hicimos una buena primera parte. Tenemos que corregirlo y analizar las causas».

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  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    Partidos cruciales esperan al equipo de Simeone

    El Atlético de Madrid tiene poco tiempo para lamentar este decepcionante resultado en el ámbito nacional, ya que le espera un calendario exigente en los próximos días. El club viajará a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool en Anfield en un exigente duelo de la Champions League. Después de ese compromiso europeo, el Atlético volverá a LaLiga con un complicado partido a domicilio ante la Real Sociedad.

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