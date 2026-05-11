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«Necesitamos otro jugador»: el Leeds recibe el respaldo para invertir en fichajes en un puesto clave, mientras Tony Dorigo advierte a los Whites de que no deben «quedarse estancados»
El Leeds se asegura su permanencia en la Premier League para la temporada 2026-27
Tras ganar la Championship, el Leeds optó por potenciar su cantera en vez de fichar estrellas costosas. La estrategia ha funcionado.
Daniel Farke ha silenciado a los escépticos al salvar a los Whites del descenso a tres jornadas del final. Con ese objetivo cumplido, ya se puede planificar la temporada 2026-27.
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Calvert-Lewin y Nmecha han liderado la delantera
Con el nuevo impulso económico del club de West Yorkshire, se espera que se invierta más en fichajes. El refuerzo ofensivo será prioridad.
Dominic Calvert-Lewin ha brillado tras llegar al Leeds como agente libre: ha marcado 13 goles, superado sus lesiones y vuelto a la selección inglesa.
Lukas Nmecha, formado en la cantera del Manchester City, ha sido un buen suplente de DCL, pero otro delantero centro experimentado aportaría más profundidad a la plantilla y ayudaría a dar el salto la próxima temporada.
¿Fichará el Leeds a otro delantero en el próximo mercado de fichajes?
Al preguntarle si espera que el Leeds busque fichar un delantero, el exdefensa campeón Dorigo —en declaraciones exclusivas a GOAL vía William Hill News— respondió: «Sí, creo que el Leeds debe seguir mejorando; quedarse estancado no tiene sentido.
Dominic Calvert-Lewin y Lukas Nmecha, ambos fichados como agentes libres, lo han hecho muy bien, pero si pierdes a uno o dos jugadores clave el equipo se resiente. Los grandes equipos tienen varias opciones.
En enero intentamos fichar a Jorgen Strand Larsen, lo que muestra la ambición del club. Esa posición necesita otro jugador. Joel Piroe es nuestro otro delantero, pero quizá no esté contento con sus minutos esta temporada, así que veremos qué pasa.
«Se analizará cada posición para mejorarla. En los clubes en alza siempre hay competencia por los puestos. La plantilla debe crecer en varios aspectos y la delantera es una de las prioridades».
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Una base ofensiva sólida sobre la que construir en Elland Road
El Newcastle, fuera de los nueve primeros de la Premier League que luchan por Europa, ha marcado más goles que el Leeds este curso. Eso confirma que los Whites tienen una base ofensiva sólida.
Son conscientes de que hace falta una alternativa a Calvert-Lewin y Nmecha, pues los mejores equipos tienen al menos tres o cuatro delanteros fiables y esa cuestión se resolverá cuanto antes.
El Mundial de 2026 ofrecerá un escaparate global, lo que permitirá explorar un mercado mucho más amplio, y se espera que Farke tenga un nuevo fichaje listo para liderar la delantera de cara al inicio de la próxima Premier League en agosto.