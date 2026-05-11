«Necesitamos otro jugador»: el Leeds recibe el respaldo para invertir en fichajes en un puesto clave, mientras Tony Dorigo advierte a los Whites de que no deben «quedarse estancados»

Al preguntarle si espera que el Leeds busque fichar un delantero, el exdefensa campeón Dorigo —en declaraciones exclusivas a GOAL vía William Hill News— respondió: «Sí, creo que el Leeds debe seguir mejorando; quedarse estancado no tiene sentido.

Dominic Calvert-Lewin y Lukas Nmecha, ambos fichados como agentes libres, lo han hecho muy bien, pero si pierdes a uno o dos jugadores clave el equipo se resiente. Los grandes equipos tienen varias opciones.

En enero intentamos fichar a Jorgen Strand Larsen, lo que muestra la ambición del club. Esa posición necesita otro jugador. Joel Piroe es nuestro otro delantero, pero quizá no esté contento con sus minutos esta temporada, así que veremos qué pasa.

«Se analizará cada posición para mejorarla. En los clubes en alza siempre hay competencia por los puestos. La plantilla debe crecer en varios aspectos y la delantera es una de las prioridades».