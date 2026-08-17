A pesar de sus preocupaciones más arriba, Nuno se deshizo en elogios hacia Engels, que registró 17 goles y 22 asistencias en 100 partidos con el Celtic: «Es un jugador muy bueno. Creo que nos ayudará mucho en el centro del campo, donde tenemos a dos jugadores jóvenes», añadió.

El técnico también confía en que la sala de máquinas tendrá mucha más solidez cuando regresen piezas clave: «También tenemos a Tomas [Soucek]. Cuando vuelva, creo que tendremos más opciones y seremos más fuertes en el centro del campo».

Subrayó que la jerarquía está trabajando día y noche para cubrir las evidentes necesidades de la plantilla antes del cierre del mercado: «Hay mucha actividad. El club conoce los objetivos y las necesidades del equipo. Estamos trabajando muy duro e intentando incorporar efectivos lo antes posible».