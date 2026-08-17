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«Necesitamos hacer más»: David Moyes pide más fichajes para el Everton y responde a la especulación sobre Grealish
Moyes exige más profundidad de plantilla
El entrenador del Everton, Moyes, ha roto su silencio sobre la campaña de fichajes del club y ha admitido que la actual plantilla sigue incompleta pese a un ajetreado inicio de verano. En su primera gran entrevista del periodo de pretemporada, el escocés fue sincero sobre la magnitud de la tarea a la que se enfrenta el conjunto de Merseyside, que busca mejorar el 13.º puesto de la pasada temporada.
«Seguimos necesitando bastantes jugadores para reforzar la plantilla. Me gustaría hacer más si es posible, tenemos que ver cómo van estas pocas semanas que quedan», declaró Moyes a Sky Sports en una valoración sincera de la situación actual. Con el cierre del mercado acercándose, el equipo de Goodison Park sigue trabajando en bastantes incorporaciones más para satisfacer las exigencias tácticas del entrenador.
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Evaluando hasta ahora los movimientos del mercado de verano
El Everton ya ha comprometido una cantidad importante de dinero en este mercado, con un gasto estimado de alrededor de 74 millones de libras en nuevos fichajes. Esto incluye las incorporaciones definitivas de Tyrique George y Merlin Rohl, ambos de los cuales estuvieron en el club cedidos la pasada temporada.
A ellos se han unido Hayden Hackney, Christian Norgaard y Brennan Johnson, este último llegado como parte de un destacado acuerdo de intercambio que hizo que Dwight McNeil se marchara en la dirección opuesta. Moyes expresó su satisfacción con estas incorporaciones, pero reconoció que algunos necesitarán tiempo para adaptarse a su nuevo entorno.
Al analizar a sus nuevos fichajes, el técnico de 63 años señaló: «Estoy contento con los jugadores que hemos traído. Hay que recordar que dos de ellos ya estaban aquí el año pasado, así que simplemente los hemos fichado en propiedad. Creo que Hayden necesitará un poco de tiempo para adaptarse de la Championship a la Premier League, algo que ocurre bastante a menudo con los jugadores que llegan desde la Championship».
La búsqueda de un lateral derecho
Un problema persistente para el Everton ha sido la posición de lateral derecho, un puesto que Moyes lleva más de un año tratando desesperadamente de cubrir. A pesar de haber identificado esta necesidad como prioritaria ya en el mercado invernal, el club aún no ha encontrado una solución a largo plazo.
Cuando le preguntaron en qué zonas concretas busca reforzarse actualmente, el exentrenador del West Ham y del Manchester United se mostró esquivo y prefirió no desvelar sus cartas para evitar alertar a los clubes rivales sobre sus planes específicos durante las últimas semanas del mercado. «No te lo voy a decir. Pero sabemos perfectamente lo que hace falta y estamos trabajando duro para intentar que suceda».
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La especulación sobre Grealish y el camino por delante
Un nombre que sigue estando vinculado con un regreso al Everton es el de Jack Grealish, que completó una productiva cesión en el club durante la temporada 2025/26. El internacional inglés jugó recientemente con el Manchester City en su derrota en la Community Shield ante el Arsenal, y a Moyes le preguntaron, como era natural, si existía alguna posibilidad de llevar de vuelta a Merseyside al creativo centrocampista.
Se mostró comedido cuando salió el tema del extremo y se negó a dar alas a quienes esperan un regreso sensacional. «No, no en este momento. No me corresponde a mí hablar, Jack es jugador del Man City y no creo que sea correcto hablar de jugadores de otros clubes», insistió Moyes.
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