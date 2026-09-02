En declaraciones a Sky Sports, Carragher explicó la dificultad a la que se enfrenta Arteta para mejorar un once inicial tan depurado. «Tienen delanteros realmente buenos. Me gusta Kai Havertz y creo que también le gusta a Mikel Arteta», dijo Carragher. Havertz ya ha recompensado esa confianza con dos goles en tres apariciones en todas las competiciones esta temporada. Sobre su otra opción en ataque, Carragher añadió: «[Viktor Gyokeres] ha sido lo que la mayoría de la gente pensaba que sería cuando llegó: no del todo de élite, pero aun así puede marcar goles en ciertos partidos». Gyokeres solo ha disputado un partido hasta ahora en esta campaña y todavía no ha estrenado su cuenta goleadora.

El comentarista subrayó que el club estaba buscando específicamente a un jugador que aportara una nueva dimensión en el último tercio. Carragher señaló: «Necesitaban a alguien que cambiara partidos. Intentaron fichar a Vinicius Junior, intentaron fichar a Alvarez: ese es el calibre de jugadores. Es muy difícil mejorar al Arsenal ahora porque es un equipo tan bueno, una plantilla tan fuerte. Así que estás hablando de un jugador de talla mundial como el único que puede mejorarles».