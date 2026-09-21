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«Necesitábamos un poco de suerte»: Matheus Cunha habla tras superar al «increíble» Bernd Leno para rescatar un punto para el Manchester United
Un desvío tardío priva a los anfitriones
Cunha admitió que el United necesitó una pizca de suerte para batir a Leno después de que el portero del Fulham firmara una actuación excepcional bajo palos. El delantero brasileño marcó en el minuto 89 con un disparo que sufrió un importante desvío en David Affengruber y despistó al alemán, que había realizado cinco paradas cruciales. Ese empate tardío evitó una derrota bochornosa al equipo de Carrick después de que el extraño gol en propia puerta de Martínez diera ventaja a los locales.
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Un brasileño elogia al portero rival
La actuación heroica de Leno durante toda la tarde frustró el ataque del United, ya que repelió una y otra vez ocasiones claras de Cunha y Bryan Mbeumo. El delantero visitante no tardó en aplaudir la resistencia del portero rival, aunque subrayó que su equipo debe afinar la puntería de cara a portería.
En declaraciones a BBC Match of the Day al final del partido en Craven Cottage, Cunha dijo: "Creo que creamos mucho. El Fulham también jugó bien. Tuvimos nuestras ocasiones, si las aprovechamos podemos acabar el partido con tres puntos.
“Bernd Leno siempre es un buen portero, hoy estuvo increíble. Tenemos que felicitarle, pero también mejorar. Para batir hoy a Leno necesitábamos un poco de suerte, y yo tuve esa suerte para marcar el gol. Quizá si no toca en nadie, no entra."
Un delantero quita hierro al escrutinio
El empate 1-1 deja al United languideciendo en la 12.ª posición, con solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League. Ese lento inicio ha intensificado el escrutinio sobre el futuro de Carrick como entrenador, pero Cunha subrayó que el vestuario sigue unido detrás de su técnico.
Al abordar la creciente presión en torno a Old Trafford, Cunha añadió: "Esto no ha hecho más que empezar, para jugar con esta camiseta hay mucho ruido alrededor. Seguimos muy fuertes, creemos en nuestro grupo y en el entrenador. Le mostramos a todo el mundo cómo lo hicimos la temporada pasada. Lo único que podemos hacer es trabajar más. Cuando no gano partidos siento ansiedad por jugar el siguiente para ganar, la única manera de mejorar es entrenar y jugar".
- Craig Mercer
Se avecina una prueba clave en casa
El parón internacional de tres semanas ofrece a Carrick un respiro crucial para recalibrar su planteamiento táctico. El United volverá a la acción el 10 de octubre, cuando reciba al Tottenham Hotspur en Old Trafford en una prueba exigente. Sumar los tres puntos ante el Spurs será vital si Carrick espera frenar el creciente escrutinio y reactivar su lucha por los puestos altos de la tabla.
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