¿Necesita Phil Foden un traspaso? Una antigua estrella de la selección inglesa, «preocupada» por el mediapunta del Manchester City, en horas bajas y fuera de la selección, en la era posterior a Pep Guardiola
Foden firmó un nuevo contrato hasta 2030
Tras responder a numerosas preguntas sobre su futuro, Foden, natural de Stockport, firmó durante el verano un nuevo contrato con el City que debería mantenerlo en el Etihad Stadium hasta 2030, con la opción de prorrogarlo otros 12 meses.
Por ahora, sigue camino de desarrollar toda su carrera en un solo club. Formado en una célebre cantera de Mánchester, ha disputado 378 partidos con el club que le dio su gran oportunidad y le hizo debutar en el primer equipo a los 17 años.
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Al próximo Gascoigne le cuesta ser decisivo en los últimos metros
Foden ha ganado seis títulos de la Premier League con el Manchester City, además de la FA Cup, la Carabao Cup y la Champions League. También ha sido elegido mejor jugador joven del año de la PFA en un par de ocasiones.
Sin embargo, las dos últimas temporadas han sido complicadas. Después de marcar 27 goles en la campaña 2023-24, su cifra bajó a 13 al año siguiente y a 10 la pasada temporada. Un puesto en el once titular ya no está garantizado para quien en su día fue presentado como el próximo Paul Gascoigne y Wayne Rooney del fútbol inglés.
Foden sí brilló bajo la atenta tutela de Pep Guardiola, pero el técnico catalán puso fin a su etapa en Manchester en 2026. Enzo Maresca aún no ha conseguido sacar lo mejor de un talento imprevisible, mientras que Thomas Tuchel sigue sin contar con él en la selección, después de haberlo dejado fuera del Mundial en una decisión dolorosa.
Animan a Foden a plantearse un traspaso para dejar el Manchester City
Preguntado por el presente y el futuro de un jugador de indudable talento, Bent, exestrella de Inglaterra que habló en colaboración con MrQ Live Casino, declaró a GOAL: «Foden me preocupa, y punto.
»Y no solo desde el punto de vista de la selección, porque siempre me preguntaba cómo sería Foden cuando Pep ya no estuviera. Toda su formación futbolística ha sido con Pep Guardiola.
»Para jugar a las órdenes de Pep se necesita una serie de habilidades muy específicas por la forma en que quiere jugar dentro de un sistema determinado. Inglaterra no juega así. Nadie en el mundo juega así, ¿verdad?
»Así que, cuando jugaba en el Manchester City, era un jugador de primerísimo nivel, de élite, uno de los mejores. Pero cada vez que jugaba con Inglaterra, nunca veíamos al mismo Phil Foden. Casi parecía que le costaba jugar con Inglaterra.
»Así que, ahora que Pep no está, que Foden no está jugando con el Manchester City y que tampoco está en la convocatoria de Inglaterra, me pregunto si marcharse del City podría ser lo mejor para Phil Foden, para empezar casi de cero y volver a encontrarse.
»Sé que aún es pronto en la etapa de Maresca, pero, por ahora, me preocupa un poco Phil Foden y cómo será su futuro sin Pep».
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Feroz competencia por un puesto en el Etihad Stadium
Foden ha disputado ocho partidos de la Premier League esta temporada, pero no ha sido titular en un encuentro de liga desde el 17 de octubre y vio la tarjeta roja apenas 23 minutos después del inicio de un derbi contra el Manchester United en Old Trafford.
Marcó un triplete en la Champions League contra el AEK de Atenas, pero sus contribuciones de gol en las competiciones nacionales han sido escasas, lo que le dificulta hacerse un hueco por delante de jugadores como Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Iliman Ndiaye.
Puede que un cambio de aires le resulte atractivo y se convierta en una opción más seria en algún momento, ya que es probable que al internacional inglés, que suma 49 partidos con su selección, no le falten pretendientes si sale al mercado.
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