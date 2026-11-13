Preguntado por el presente y el futuro de un jugador de indudable talento, Bent, exestrella de Inglaterra que habló en colaboración con MrQ Live Casino, declaró a GOAL: «Foden me preocupa, y punto.

»Y no solo desde el punto de vista de la selección, porque siempre me preguntaba cómo sería Foden cuando Pep ya no estuviera. Toda su formación futbolística ha sido con Pep Guardiola.

»Para jugar a las órdenes de Pep se necesita una serie de habilidades muy específicas por la forma en que quiere jugar dentro de un sistema determinado. Inglaterra no juega así. Nadie en el mundo juega así, ¿verdad?

»Así que, cuando jugaba en el Manchester City, era un jugador de primerísimo nivel, de élite, uno de los mejores. Pero cada vez que jugaba con Inglaterra, nunca veíamos al mismo Phil Foden. Casi parecía que le costaba jugar con Inglaterra.

»Así que, ahora que Pep no está, que Foden no está jugando con el Manchester City y que tampoco está en la convocatoria de Inglaterra, me pregunto si marcharse del City podría ser lo mejor para Phil Foden, para empezar casi de cero y volver a encontrarse.

»Sé que aún es pronto en la etapa de Maresca, pero, por ahora, me preocupa un poco Phil Foden y cómo será su futuro sin Pep».