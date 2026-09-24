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«¡Necesita jugar!» - Carlo Ancelotti avisa al Real Madrid mientras la Roma y el AC Milan preparan ofertas en enero por un Endrick frustrado
Un gigante de la Serie A planea una ofensiva en enero
La Roma y el Milan se preparan para reactivar su interés en el atacante del Madrid Endrick, según Football Italia. Los dos pesos pesados italianos están valorando una cesión a mitad de temporada por el jugador de 20 años, después de haber realizado ya acercamientos durante el mercado de fichajes de verano.
Su intento inicial en verano estuvo inspirado por la exitosa decisión del Real Madrid de enviar a Franco Mastantuono a la Fiorentina. Sin embargo, un movimiento por Endrick finalmente no llegó a materializarse en aquel momento.
- AFP
Ancelotti exige más minutos de juego
La complicada situación de Endrick en la capital española ha provocado duras críticas del seleccionador de Brasil, Ancelotti. El exentrenador del Milan expresó una profunda frustración por la falta de oportunidades que se da a las jóvenes promesas sudamericanas en Europa.
«El problema de los chicos brasileños es que no mejoran porque no juegan con regularidad», explicó Ancelotti a la prensa. «Le pasa a Endrick, pero también a talentos como Estevao: se van a Europa con 18 o 19 años a grandes clubes y no encuentran sitio.
«Sin jugar, no pueden desarrollarse. Tenemos talentos muy jóvenes y prometedores, y Endrick será importante para Brasil en el futuro, pero necesitan jugar».
Promesas incumplidas en la capital española
A pesar de las garantías del entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, de que Endrick tendría un papel destacado, el joven ha sido apartado. El brasileño solo ha disputado un breve cameo de cuatro minutos esta temporada, durante una victoria por 3-2 sobre el Elche.
Por lo demás, el delantero ha pasado tres partidos seguidos anclado al banquillo. También se ha perdido otros cuatro encuentros por lesión, lo que ha frenado aún más su desarrollo.
Endrick ya ha demostrado anteriormente exactamente de lo que es capaz cuando se le da una plataforma adecuada para brillar. Una cesión en el Lyon en enero de 2026 se saldó con unos muy impresionantes ocho goles y ocho asistencias en solo 21 apariciones oficiales.
- AFP
Buscando una vía de escape en Italia
El internacional brasileño se está quedando rápidamente sin paciencia en su búsqueda de minutos con regularidad en el primer equipo. Endrick está deseando repetir el éxito del que ya disfrutó anteriormente en Francia, por lo que una salida en invierno resulta muy atractiva. La Roma y el Milan intentarán ahora sacar partido de esta creciente frustración. Ambos clubes de la Serie A se preparan para presentar nuevas propuestas en enero, con la esperanza de convencer al Madrid para que autorice una salida a mitad de temporada.
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