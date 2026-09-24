La complicada situación de Endrick en la capital española ha provocado duras críticas del seleccionador de Brasil, Ancelotti. El exentrenador del Milan expresó una profunda frustración por la falta de oportunidades que se da a las jóvenes promesas sudamericanas en Europa.

«El problema de los chicos brasileños es que no mejoran porque no juegan con regularidad», explicó Ancelotti a la prensa. «Le pasa a Endrick, pero también a talentos como Estevao: se van a Europa con 18 o 19 años a grandes clubes y no encuentran sitio.

«Sin jugar, no pueden desarrollarse. Tenemos talentos muy jóvenes y prometedores, y Endrick será importante para Brasil en el futuro, pero necesitan jugar».