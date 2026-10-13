Preguntado si buscaría a fondo en el próximo mercado de fichajes a un jugador contrastado para ocupar ese puesto, Walker, icono del Liverpool que habló en colaboración con Live Football Tickets, dijo a GOAL: «Sí, al cien por cien.

«Pero tengo que decir que Neco probablemente ha sido el mejor jugador del Forest durante los últimos 18 meses, así que encuentra la manera de rendir. Aporta energía al equipo. Andreas Brehme era un lateral izquierdo diestro y tenía un nivel mundial, así que desde luego se puede jugar así.

«Pero a mí me gusta tener ahí a un zurdo por cómo abre el campo. Si un jugador diestro que juega por la izquierda recorta hacia su pierna derecha, el rival puede presionarlo y, en la práctica, cerrarle un tercio del campo. Eso facilita recuperar el balón en campo rival. Un zurdo puede abrirse y, de repente, el juego se extiende por todo el campo.

«Pero, como digo, Neco ha sido el mejor jugador del Forest. Parece más cómodo por la izquierda que por la derecha. Recuerdo que jugó contra el Liverpool hace un par de años, por la izquierda frente a [Mohamed] Salah, y Salah apenas tocó el balón. Neco estuvo sobresaliente.

«Desde aquel día, creo que ha dado un paso adelante y se ha convertido en su jugador más regular. Por la derecha, no digo que hiciera nada mal, pero no destacaba de la misma manera. Por la izquierda aporta muchísima energía, empuje y pasión.

«Jugar de carrilero en una defensa de tres es un poco diferente, eso sí, porque partes desde una posición mucho más abierta. A veces necesitas la calidad que aporta un zurdo natural cuando estás casi pegado a la línea de banda. Todavía no le he visto jugar lo suficiente en esa posición concreta para saber si le va bien».