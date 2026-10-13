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¿Necesita el Nottingham Forest sustituir a su «mejor jugador»? La leyenda del club Des Walker se pronuncia sobre el debate en torno a Neco Williams y el fichaje de un carrilero izquierdo en el City Ground
A Williams, diestro, le pidieron jugar por la banda izquierda.
El Forest fichó a Williams tras su regreso a la Premier League en 2022 para jugar en el lado derecho de la defensa de Steve Cooper, ya fuera como lateral clásico o en un papel que le permitiera incorporarse al ataque por la banda.
Después pasó a la izquierda ante las dificultades del Forest para cubrir esa posición. El internacional galés aportó entrega y despliegue físico en un puesto de titular en el que nunca ha parecido sentirse del todo cómodo.
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Al Forest le falta equilibrio natural en el costado izquierdo.
La lógica táctica dicta que contar con un zurdo en ese costado del equipo facilita las cosas a todos. Cuando el balón cae en su zona o se juega hacia él, ese futbolista puede enviarlo sin dificultad por la banda, lejos del peligro y hacia un espacio al que pueda correr un delantero.
Cuando se coloca a un jugador en una posición que no es la suya, es comprensible que tienda a recortar hacia su pierna dominante. A menudo, Williams se perfila hacia la derecha para despejar o poner un centro.
Esa tendencia puede volverse algo previsible en el último tercio del campo y, en defensa, propiciar la presión rival. De ahí surge la inevitable pregunta de si el Forest, tras haber fichado a Daniel Munoz para jugar por la derecha, debería buscar un refuerzo para el puesto de carrilero izquierdo.
¿Debería el Nottingham Forest plantearse fichar a un carrilero izquierdo en enero?
Preguntado si buscaría a fondo en el próximo mercado de fichajes a un jugador contrastado para ocupar ese puesto, Walker, icono del Liverpool que habló en colaboración con Live Football Tickets, dijo a GOAL: «Sí, al cien por cien.
«Pero tengo que decir que Neco probablemente ha sido el mejor jugador del Forest durante los últimos 18 meses, así que encuentra la manera de rendir. Aporta energía al equipo. Andreas Brehme era un lateral izquierdo diestro y tenía un nivel mundial, así que desde luego se puede jugar así.
«Pero a mí me gusta tener ahí a un zurdo por cómo abre el campo. Si un jugador diestro que juega por la izquierda recorta hacia su pierna derecha, el rival puede presionarlo y, en la práctica, cerrarle un tercio del campo. Eso facilita recuperar el balón en campo rival. Un zurdo puede abrirse y, de repente, el juego se extiende por todo el campo.
«Pero, como digo, Neco ha sido el mejor jugador del Forest. Parece más cómodo por la izquierda que por la derecha. Recuerdo que jugó contra el Liverpool hace un par de años, por la izquierda frente a [Mohamed] Salah, y Salah apenas tocó el balón. Neco estuvo sobresaliente.
«Desde aquel día, creo que ha dado un paso adelante y se ha convertido en su jugador más regular. Por la derecha, no digo que hiciera nada mal, pero no destacaba de la misma manera. Por la izquierda aporta muchísima energía, empuje y pasión.
«Jugar de carrilero en una defensa de tres es un poco diferente, eso sí, porque partes desde una posición mucho más abierta. A veces necesitas la calidad que aporta un zurdo natural cuando estás casi pegado a la línea de banda. Todavía no le he visto jugar lo suficiente en esa posición concreta para saber si le va bien».
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Glasner sigue trabajando en su sistema táctico preferido
El debate sobre Williams no supone una crítica hacia él: su entrega durante los últimos cuatro años le llevó a firmar un nuevo contrato en el verano de 2026. Todavía tiene un papel que desempeñar en los planes de futuro en Trentside.
El entrenador austriaco Glasner, sin embargo, está haciendo llegar su mensaje e imponiendo su autoridad. Para que su plan funcione, tendrá que tomar decisiones difíciles, y eso podría llevarle de nuevo al mercado de fichajes cuando se abra el próximo periodo en enero.
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