Nations League, Inglaterra-España EN DIRECTO

16' - Vuelve a ser protagonista el hombre que decidió el último Mundial: pase al espacio de Yamal que sorprende a la defensa inglesa y lanza a su compañero ante Trafford, brillantísimo para frenarlo en su salida,





8' - ¡Anulado el doblete de ventaja para España! Ruiz pone desde tres cuartos un balón interesante hacia Cubarsí, que no llega: el desvío le cae a Ferran Torres, que marca pero en posición de fuera de juego





2' - ¡GOL DE ESPAÑA, YAMAL! La Roja solo necesita menos de dos minutos para abrir el marcador en Wembley, pero el error de Guehi es imperdonable. En la salida de balón, el central del Manchester City no advierte la presión a su espalda de Lamine Yamal, que le roba el balón y se planta ante Trafford, batiéndolo con la izquierda tras golpear en el palo interior antes de entrar.