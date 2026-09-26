Nations League, Inglaterra-España EN DIRECTO

Liga de Naciones
Inglaterra-España 0-1
Goles: 2' Yamal (E)
Inglaterra y España se enfrentan a las 20.45 del sábado en Londres en el partido correspondiente a la primera jornada del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones 2026-2027. Los campeones del mundo se miden a la selección de los Tres Leones, cuarta clasificada, en lo que podría haber sido la final del Mundial 2026: el combinado de Tuchel cuenta con el apoyo de los 90.000 de Wembley, y la Roja quiere confirmar su racha de imbatibilidad, que ya dura más de dos años.