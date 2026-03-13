Nathan De Cat: el imponente centrocampista adolescente del Anderlecht se prepara para un traspaso millonario mientras el Bayern de Múnich y otros clubes se interesan por él

Siguiendo los pasos de Vincent Kompany, Romelu Lukaku y Youri Tielemans, todos ellos graduados de la academia del club, De Cat está brillando con el gigante belga en su primera temporada completa en la categoría senior, llamando la atención con una serie de actuaciones imperiosas en el centro del campo que contradicen su corta edad. Ha estado tan bien que bien podría estar luchando por un puesto en el avión que llevará a los Red Devils al próximo Mundial.

De hecho, este podría ser un verano muy importante para el adolescente, ya que está a punto de entrar en el último año de su contrato y, al no haber indicios de que se vaya a renovar, es probable que el Anderlecht se vea obligado a vender a su preciada joya por un precio reducido para evitar perderlo sin obtener nada a cambio dentro de 12 meses.

La campaña revelación de De Cat ha despertado mucho interés en el mercado de fichajes, incluso por parte de los grandes de la Bundesliga y la Premier League. He aquí por qué el centrocampista está generando tanto entusiasmo...