Nathan De Cat: el imponente centrocampista adolescente del Anderlecht, a punto de fichar por una cuantiosa suma, mientras el Bayern de Múnich y otros clubes se interesan por él

El momento en que se produce el meteórico ascenso de De Cat tendrá un sabor agridulce para el Anderlecht. Aunque el club estará encantado de contar con él en su intento por asegurarse la clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada, al contrato que firmó en 2024 solo le queda un año de vigencia y, según se informa, el jugador no parece muy dispuesto a renovarlo, ya que el Paars-wit no ha logrado satisfacer sus expectativas económicas hasta la fecha, siendo sus padres quienes se encargan de las negociaciones.
Inevitablemente, el centrocampista ha generado muchos rumores de traspaso tras su irrupción en Bruselas. Se atribuye interés por el joven de 17 años a los gigantes de la Bundesliga Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, así como al Tottenham, al Aston Villa y al Everton de la Premier League. Dado el riesgo de perderlo gratis dentro de 12 meses, se dice que el Anderlecht aceptaría tan solo 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares) para desprenderse este verano de la última joya de su cantera, aunque eso seguiría representando una venta récord para el club.
En declaraciones a DAZN a principios de marzo, las palabras de De Cat no hicieron más que avivar los rumores. «Las cosas pueden cambiar rápidamente en el fútbol», dijo cuando se le preguntó sobre un posible traspaso este verano. «No voy a comentar nada al respecto. Ya sabes que nunca daré una respuesta a eso. Y, sinceramente, yo mismo aún no lo sé».
A corto plazo, De Cat aspira a una improbable convocatoria para la selección belga para el Mundial, a pesar de que aún no ha sido convocado para la selección absoluta. Por su trayectoria actual, no habría que descartarlo.
«Queda por ver cómo se desarrolla el resto de la temporada, pero sé que hay muchos jugadores con carreras más prometedoras por delante de mí», dijo. «Si el seleccionador me llama, no diré que no, pero no tiene por qué ser necesariamente este Mundial. Sin duda estaría contento si no estuviera allí, pero estaría bien».