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Krishan Davis

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Nathan De Cat: el imponente centrocampista adolescente del Anderlecht, a punto de fichar por una cuantiosa suma, mientras el Bayern de Múnich y otros clubes se interesan por él

Nathan De Cat es la próxima gran promesa que nos llega desde Bélgica, tanto en sentido figurado como literal. Con solo 17 años, este centrocampista ya mide la imponente estatura de 1,90 metros, y aún le queda mucho por crecer. Esta última joya surgida de la famosa cantera del Anderlecht no solo ha llamado la atención de algunos de los clubes más prestigiosos de Europa por su altura.

Siguiendo los pasos de los canteranos del club Vincent Kompany, Romelu Lukaku y Youri Tielemans, De Cat está brillando con el gigante belga en su primera temporada completa en la categoría absoluta, llamando la atención con una racha de actuaciones imponentes en el centro del campo que contradicen su corta edad. Ha estado tan bien que bien podría estar aspirando a un puesto inesperado en el avión que llevará a los Diablos Rojos al próximo Mundial.

De hecho, este podría ser un verano crucial para el joven; está a punto de entrar en el último año de su contrato y, al no haber indicios de que la renovación sea inminente, es probable que el Anderlecht se vea obligado a vender a su preciada joya por un precio reducido para evitar perderlo a cambio de nada dentro de 12 meses.

La temporada revelación de De Cat ha despertado un gran interés por su fichaje, incluso por parte de los grandes de la Bundesliga y la Premier League. He aquí por qué el centrocampista está generando tanto entusiasmo...

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    Donde todo comenzó

    Nacido en Vilvoorde, un suburbio de Bruselas, en el verano de 2008, fichar por el club más importante de la capital belga fue el siguiente paso lógico, ya que De Cat llamó la atención del Anderlecht con tan solo 10 años, tras una etapa en el KV Mechelen, y pasó a formar parte del famoso sistema de cantera del club.

    De Cat progresaría rápidamente en las filas del Paars-wit, ya que desde el principio se le había destinado claramente al éxito. De manera notable, consiguió ascender al equipo sub-18 antes de cumplir los 15 años, y no tardó mucho en dar un paso más al incorporarse al RSCA Futures —el equipo juvenil senior del Anderlecht que hace las veces de filial— en enero de 2024, con el que debutó como profesional.

    El centrocampista defensivo firmó un nuevo contrato en agosto de 2024 y fue ascendido oficialmente al primer equipo tras participar en la gira de pretemporada, aunque siguió disputando la mayor parte de sus minutos con el RCSA Futures. Una sólida temporada 2024-25 en ese nivel, en la que De Cat capitaneó a menudo al equipo con tan solo 16 años, allanó el camino para su salto al primer equipo al final de esa temporada, y desde entonces no ha mirado atrás.

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  • El gran salto

    Aunque tuvo su primera experiencia en el primer equipo con una aparición de ocho minutos contra el Fenerbahçe de José Mourinho en el partido de vuelta de la ronda de play-off de la Europa League en febrero de 2025, con tan solo 16 años, siete meses y un día, De Cat tuvo que esperar pacientemente para tener oportunidades regulares en el primer equipo.

    Esas oportunidades llegaron finalmente en abril del año pasado, cuando se le dio confianza al adolescente para demostrar su valía durante los play-offs del campeonato de la Pro League belga, que determinan el ganador absoluto. Con el Anderlecht como claro outsider, el centrocampista disfrutó de minutos regulares como suplente a lo largo del torneo de todos contra todos e incluso marcó su primer gol como senior contra el Royal Antwerp en mayo, recogiendo el balón dentro del área y enviando un imparable disparo raso al fondo de la red.

    Fue una racha de partidos que resultó ser un trampolín para De Cat, quien —tras brillar con la selección belga sub-17 en el Campeonato de Europa del verano pasado— ha sido titular desde el principio de la temporada 2025-26, cumpliendo así las expectativas que había generado.

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    ¿Qué tal va todo?

    De Cat ha sabido aprovechar su oportunidad como jugador del primer equipo; debutó como titular en la primera división con una asistencia en un partido en el que destacó por su dinamismo y dominio individual frente al Westerlo en la jornada inaugural de la temporada, donde parecía estar en todas partes, con nueve balones recuperados e incluso un resumen de sus mejores jugadas elaborado por la cadena DAZN. Con solo 17 años, se ha convertido en un titular prácticamente indiscutible en las semanas y meses posteriores.

    Su primer gol de la temporada llegó en octubre con un espectacular disparo desde lejos contra el Sint-Truidense, en el que De Cat envió el balón a la escuadra desde 25 metros tras eludir hábilmente a dos defensas. En noviembre, el joven se llevó el premio al Jugador del Mes de la Pro League tras brillar mientras el Anderlecht cogía un gran impulso con cuatro victorias consecutivas, incluida una actuación decisiva contra su rival, el Club Brugge, en la que desempeñó un papel clave en el gol de la victoria.

    De Cat fue nombrado Joven Jugador del Año de Bélgica en medio de un invierno por lo demás complicado para su club, que acabó con el despido del entrenador Besnik Hasi en febrero tras una racha de cinco partidos sin ganar. Desde entonces, ha sido fundamental para la recuperación del equipo, contribuyendo con cuatro goles en otros tantos partidos desde una posición más adelantada, además de ofrecer una actuación decisiva en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Bélgica, en el que volvió a atormentar al Antwerp al marcar con una volea milimétrica.

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    Principales puntos fuertes

    Aunque De Cat ya mide 1,90 m y aún le quedan muchos años para seguir creciendo, su altura no es necesariamente su mayor virtud. Es cierto que su complexión esbelta le permite deslizarse por el césped y eludir a los defensas con relativa facilidad, pero a eso le suma inteligencia en el juego, serenidad y garra en los duelos. Su mentalidad de élite también le será de gran ayuda. «Mi única preocupación es mejorar cada día, subir siempre el listón», declaró a Nieuwsblad en enero.

    La decisión del nuevo entrenador, Jeremy Taravel, de situarlo más adelantado en el campo parece ser un golpe maestro, ya que maximiza la visión de juego, el pase y la capacidad de llevar el balón de De Cat en una posición más avanzada, además de convertirlo en una amenaza de gol. Al hablar con DAZN sobre su mejora en el rendimiento, el joven dijo: «No creo que exista tal cosa como la coincidencia. La diferencia es que él [Taravel] me da más libertad. Sabe quién puede con ello y quién no. Creo que ha sido importante».

    El hecho de que el adolescente esté demostrando que puede desenvolverse prácticamente en cualquier posición del centro del campo podría añadir otro cero a su precio de mercado. A pesar de su corta edad, ya se perfila como un centrocampista casi completo, y son pocos los jugadores de su edad con un talento técnico comparable al del belga.

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    Hay margen de mejora

    Cada vez está más claro que el juego de De Cat no tiene muchos puntos débiles, pero, dada su edad, es comprensible que aún le falte un poco de madurez en algunos aspectos. Todavía está aprendiendo a sacar partido a su imponente físico, lo que hace que, en ocasiones, se vea superado por rivales con más experiencia. Tampoco supone una amenaza aérea tan grande como debería, aunque eso no sea necesariamente su función.

    Las estadísticas ofensivas del centrocampista han mejorado claramente últimamente, pero también trabajará duro en sus disparos y remates durante los entrenamientos para llevar ese aspecto de su juego ofensivo al siguiente nivel. La disciplina, también, es posiblemente un problema; De Cat ya ha cumplido una sanción por acumular demasiadas tarjetas amarillas esta temporada.

  • rice(C)Getty images

    ¿El próximo... Declan Rice?

    Cuando ves a De Cat en plena acción, devorando el terreno de juego mientras recorre el campo con su melena al viento, hay un jugador en particular que viene a la mente. Al igual que el joven belga, Declan Rice comenzó como centrocampista defensivo en el West Ham antes de convertirse en algo mucho más y continuar esa evolución en el Arsenal, donde ahora es un agresivo número 8 bajo las órdenes de Mikel Arteta.

    La transición de De Cat a un papel más ofensivo podría haber ocurrido mucho antes en su carrera, pero sigue habiendo muchas similitudes entre la forma de jugar de ambos centrocampistas. Rice es solo unos centímetros más bajo que su homólogo y se ha convertido en un hábil portador del balón gracias a su zancada larga, que le permite cubrir mucho terreno, al tiempo que destaca por su capacidad para distribuir pases y entrar con fuerza en los duelos cuando la situación lo requiere. Al igual que De Cat, el internacional inglés se ha convertido en una amenaza más en ataque y en una fuerza creativa, sobre todo a través de sus jugadas a balón parado.

    Da la casualidad de que Rice es un jugador al que De Cat idolatra. «Mis referentes son Declan Rice, del Arsenal, y Rodri, del Manchester City», declaró recientemente a Nieuwsblad. «Para alcanzar ese nivel, tengo que trabajar duro».

    Rice es sin duda el referente de lo que el joven puede llegar a ser, aunque se podría argumentar que ya es superior desde el punto de vista técnico. Sus pretendientes sin duda verán ese potencial.

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    ¿Y ahora qué?

    El momento en que se produce el meteórico ascenso de De Cat tendrá un sabor agridulce para el Anderlecht. Aunque el club estará encantado de contar con él en su intento por asegurarse la clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada, al contrato que firmó en 2024 solo le queda un año de vigencia y, según se informa, el jugador no parece muy dispuesto a renovarlo, ya que el Paars-wit no ha logrado satisfacer sus expectativas económicas hasta la fecha, siendo sus padres quienes se encargan de las negociaciones.

    Inevitablemente, el centrocampista ha generado muchos rumores de traspaso tras su irrupción en Bruselas. Se atribuye interés por el joven de 17 años a los gigantes de la Bundesliga Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, así como al Tottenham, al Aston Villa y al Everton de la Premier League. Dado el riesgo de perderlo gratis dentro de 12 meses, se dice que el Anderlecht aceptaría tan solo 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares) para desprenderse este verano de la última joya de su cantera, aunque eso seguiría representando una venta récord para el club.

    En declaraciones a DAZN a principios de marzo, las palabras de De Cat no hicieron más que avivar los rumores. «Las cosas pueden cambiar rápidamente en el fútbol», dijo cuando se le preguntó sobre un posible traspaso este verano. «No voy a comentar nada al respecto. Ya sabes que nunca daré una respuesta a eso. Y, sinceramente, yo mismo aún no lo sé».

    A corto plazo, De Cat aspira a una improbable convocatoria para la selección belga para el Mundial, a pesar de que aún no ha sido convocado para la selección absoluta. Por su trayectoria actual, no habría que descartarlo.

    «Queda por ver cómo se desarrolla el resto de la temporada, pero sé que hay muchos jugadores con carreras más prometedoras por delante de mí», dijo. «Si el seleccionador me llama, no diré que no, pero no tiene por qué ser necesariamente este Mundial. Sin duda estaría contento si no estuviera allí, pero estaría bien».

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