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Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Nathan Collins confía en que el Brentford se apoye en los estándares de Jordan Henderson

N. Collins
J. Henderson
Brentford
Premier League
Chelsea

El defensa del Brentford Nathan Collins ha respaldado a sus compañeros de equipo para que mantengan el alto nivel marcado por Jordan Henderson tras su marcha al Chelsea. El centrocampista, de 36 años, dejó el Gtech Community Stadium de mutuo acuerdo después de una sola temporada, dejando un legado duradero mientras el Brentford se prepara para la nueva campaña de la Premier League.

  • Henderson deja una huella duradera

    El capitán del Brentford, Collins, insiste en que su plantilla está preparada para mantener el alto nivel dejado por Henderson tras su fichaje por el Chelsea. Después de disputar 34 partidos y ayudar al equipo de Keith Andrews a terminar noveno en la Premier League la temporada pasada, Henderson optó por poner fin a su etapa antes de tiempo. El defensa irlandés sigue confiando en que los cimientos de disciplina y profesionalidad asentados por el excentrocampista del Ajax perdurarán en la cultura del equipo.

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    Collins elogia el impacto del líder

    La experiencia y el liderazgo de Henderson dejaron una profunda huella en el vestuario del Brentford durante la pasada temporada. En declaraciones a Sky Sports, Collins habló muy bien de su excompañero: «Lo principal es cómo es como persona. Fue una etapa corta, pero creo que disfrutó mucho de su tiempo aquí.

    »Mostró su verdadera cara al final de la temporada: quién es y qué le define. Se llevaba bien con todo el mundo, tenía una actitud realmente buena y le apetecía hablar con la gente. Y sus estándares en el campo fueron algo muy importante. Marcaba el nivel y tenía unos estándares muy altos. Impulsó muchísimo los entrenamientos.

    »Es una pena que se haya ido, pero tenemos a algunos jugadores que pueden asumir ese papel y ayudar. Creo que lo que dejó la pasada temporada va a continuar».

  • El fichaje récord llena el vacío

    Para cubrir la salida del experimentado centrocampista, el Brentford actuó con rapidez para cerrar un fichaje récord para el club de 41 millones de libras de Mamadou Sangare, procedente del Lens. El jugador, de 23 años, llega con un historial impresionante, después de haber ayudado al Lens a ganar la Coupe de France y de haber registrado el mayor número de recuperaciones de posesión en la Ligue 1 la pasada temporada.

    Collins dio la bienvenida a la llegada del nuevo centrocampista y añadió: "Aporta mucha energía. Aporta muchas entradas y pases hacia delante. Es simplemente un futbolista realmente bueno y un futbolista inteligente. Habla muy bien inglés, así que se ha adaptado muy bien y tenerle delante de ti será de gran ayuda para todos los jugadores".

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    El duelo del Tottenham pone a prueba la determinación

    El Brentford arranca su campaña en la Premier League en casa ante el Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi el sábado 22 de agosto. La integración de Sangare junto a Collins será crucial ante el renovado planteamiento del Tottenham. Lograr un resultado positivo en el Gtech Community Stadium marcará el tono del impulso de las Abejas hacia la clasificación europea.

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