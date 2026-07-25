El Napoli blinda a uno de sus talentos, que explotó la pasada temporada bajo la dirección de Antonio Conte y que ahora está listo para consolidarse y confirmarse a las órdenes de Massimiliano Allegri. Antonio Vergara ha ampliado oficialmente su contrato hasta junio de 2031, como ha informado el club a través de sus canales de comunicación.
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Napoli, ya es oficial la renovación de contrato de Antonio Vergara hasta 2031. Y Massimiliano Allegri empieza a estudiar un nuevo papel para él
EL COMUNICADO
“La SSC Napoli comunica que ha ampliado el contrato por las prestaciones deportivas del futbolista Antonio Vergara hasta el 30 de junio de 2031 con opción de prórroga. Después de un largo recorrido en la cantera del Napoli, el 23 de agosto de 2025 Vergara hizo su debut con el primer equipo con motivo de la victoria a domicilio contra el Sassuolo en el Mapei Stadium. El pasado 28 de enero llegó el primer gol con la camiseta del Napoli ante el Chelsea, con una auténtica obra de arte que desató la euforia del público del Maradona. Tres días más tarde también firmó su primer gol en liga, decisivo para la victoria en casa contra la Fiorentina. Con el Napoli ha sumado 19 partidos, ganando una Supercopa de Italia. ¡Enhorabuena, Antonio!”.
Cómo jugará con Allegri
Vinculado sobre todo con el Como y el Tottenham en las últimas semanas, Antonio Vergara se queda en el Napoli y se prepara para ser una pieza importante en la formación diseñada por su nuevo entrenador. Según informa Il Corriere dello Sport, en los primeros días de trabajo durante la concentración de Dimaro Massimiliano Allegri está insistiendo en el uso del jugador de 2003 como interior en el centro del campo de tres que el técnico de Livorno tiene en mente para esta temporada. Junto a Lobotka, Anguissa, McTominay y De Bruyne (y a la espera del regreso del lesionado Gilmour), Vergara aspira a tener un papel importante en las rotaciones entre la liga, la Champions League y la Coppa Italia. Si es necesario, el centrocampista italiano también puede convertirse en un recurso para el tridente ofensivo como alternativa a Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres y Lang en apoyo del punta central Hojlund.
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