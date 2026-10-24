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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli-Roma, un loco 3-3 con doble remontada de Gasperini. Dobletes de McTominay y Balerdi; Allegri, expulsado

SSC Nápoles vs Roma
Serie A
SSC Nápoles
Roma

En el Maradona, un empate espectacular en el duelo entre Allegri y Gasperini por la 8.ª jornada de la Serie A

En la octava jornada de la Serie A, el Napoli de Massimiliano Allegri yla Roma de Gian Piero Gasperini empatan 3-3 en un partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A. La Roma, todavía invicta (5 victorias y 3 empates), alcanza los 18 puntos y sigue de lleno en la lucha por el Scudetto, mientras que el Napoli se queda en 11 puntos (fruto de 3 victorias, dos empates y nada menos que 3 derrotas). Ambos equipos venían de ganar entre semana en la Champions League: el Napoli al Bodo/Glimt y la Roma al Slovan Bratislava.


El Napoli domina durante 50 minutos y se pone 2-0 con los goles de Anguissa (de chilena) y McTominay (de cabeza), además de rozar el tercero por medio de Politano. Después, el Napoli, como ya le había ocurrido ante el Inter, se echa demasiado atrás y permite la remontada de la Roma, que empieza a llevar la iniciativa y empata con dos goles consecutivos de Soulé y Balerdi entre el 70' y el 74'. Cuando la dinámica del partido parece favorecer al equipo de Gasperini, el Napoli vuelve a adelantarse, de nuevo con McTominay, pero después los visitantes vuelven a remontar y empatan en el 89', otra vez con Balerdi, de cabeza, entre las protestas del equipo de Allegri, que acaba expulsado.



NAPOLI-ROMA 3-3

GOLEADORES: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    89' - Centro de Wesley desde la derecha para Balerdi, que empata de cabeza entre las protestas del Napoli por una presunta falta sobre Beukema (pero el contacto es leve y el defensa del Napoli parece dejarse caer). Allegri protesta y es expulsado

    83' - Spinazzola obliga a Gollini a intervenir con un disparo de derecha y, en la continuación de la jugada, el balón llega a McTominay, que vuelve a adelantar a los locales

    74' - En un barullo dentro del área del Napoli, Castro toca el balón con el pecho para Balerdi, que marca con la izquierda desde muy cerca, por debajo del larguero

    72' - Tras un contraataque, Lang lo intenta con un débil disparo de derecha que detiene Gollini

    70' - Bonita combinación en la frontal del área entre Malen y Soulé. El argentino dispara después con la izquierda, con potencia y ajustado, y el balón entra a la derecha de Meret

    60' - La defensa del Napoli desvía a córner un disparo de Soulé con la izquierda desde fuera del área

    57' - Politano se queda mano a mano con Gollini, que detiene su débil disparo raso con la izquierda

    50' - Malen lo intenta con un disparo de derecha que se va muy desviado

    48' - Gol de cabeza de McTominay tras un centro de Politano con la derecha desde la banda derecha: Gollini para, pero el balón ya ha entrado. El escocés remata después con el pie a la red, aunque ese toque no cuenta como gol porque el cabezazo ya había entrado

    45' - Cabezazo de Cristante al poste, con Meret batido

    44' - Magnífica internada de Hojlund por la izquierda, sorteando rivales, y pase al centro del área, donde Gollini salva milagrosamente ante Olivera

    41' - Centro de Politano para Hojlund, que cabecea sin darle el giro adecuado al balón y lo manda fuera

    37' - Un disparo de Hermoso con la izquierda desde la frontal del área, desviado por McTominay, sale a córner tras rozar el poste a la derecha de Meret

    35' - Pase largo de Lang para De Bruyne, que corre hacia la portería: Gollini sale del área y despeja el balón, que toca el brazo del portero, aunque lo tiene pegado al cuerpo. Después, el guardameta de la Roma evita con un regate la entrada de Hojlund y despeja

    28' - Anguissa marca de chilena desde la frontal del área. El balón entra pegado al poste a la izquierda de Gollini, que probablemente tenía la visión tapada por los numerosos jugadores situados entre él y Anguissa

    26' - Buen centro de Lang desde tres cuartos de campo, pero ni Hojlund ni Olivera alcanzan el balón para rematar de volea a portería

    24' - Gran pase de Soulé para Malen, cuyo disparo de derecha desde una buena posición detiene Meret con el pie

    21' - Intento de Cristante con un disparo de derecha desde la frontal del área que roza el poste a la izquierda de Meret

    15' - Tras una incursión de Politano que acaba siendo frustrada, el balón llega a McTominay, cuyo disparo de derecha de volea termina en los brazos de Gollini

    13' - Un centro de Di Lorenzo provoca confusión en el área de la Roma y, en la continuación de la jugada, un disparo de Politano con la izquierda se va alto

    9' - Soulé lo intenta con un disparo con efecto de la izquierda que termina lejos de la portería

    5' - Buen pase en profundidad de De Bruyne para Hojlund, cuyo intento de remate amortigua De Roon

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    NAPOLI-ROMA 3-3

    GOLEADORES: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Badiashile (52' Beukema), Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (80' Vergara). Entr.: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Cristante, Soulé; Malen (84' Mora). Entr.: Gasperini


    ÁRBITRO: Colombo

    AMONESTADOS: Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R), De Roon (R)

    EXPULSADOS: Allegri (ent. N)

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