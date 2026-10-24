Napoli-Roma, un loco 3-3 con doble remontada de Gasperini. Dobletes de McTominay y Balerdi; Allegri, expulsado

89' - Centro de Wesley desde la derecha para Balerdi, que empata de cabeza entre las protestas del Napoli por una presunta falta sobre Beukema (pero el contacto es leve y el defensa del Napoli parece dejarse caer). Allegri protesta y es expulsado

83' - Spinazzola obliga a Gollini a intervenir con un disparo de derecha y, en la continuación de la jugada, el balón llega a McTominay, que vuelve a adelantar a los locales

74' - En un barullo dentro del área del Napoli, Castro toca el balón con el pecho para Balerdi, que marca con la izquierda desde muy cerca, por debajo del larguero

72' - Tras un contraataque, Lang lo intenta con un débil disparo de derecha que detiene Gollini

70' - Bonita combinación en la frontal del área entre Malen y Soulé. El argentino dispara después con la izquierda, con potencia y ajustado, y el balón entra a la derecha de Meret

60' - La defensa del Napoli desvía a córner un disparo de Soulé con la izquierda desde fuera del área

57' - Politano se queda mano a mano con Gollini, que detiene su débil disparo raso con la izquierda

50' - Malen lo intenta con un disparo de derecha que se va muy desviado

48' - Gol de cabeza de McTominay tras un centro de Politano con la derecha desde la banda derecha: Gollini para, pero el balón ya ha entrado. El escocés remata después con el pie a la red, aunque ese toque no cuenta como gol porque el cabezazo ya había entrado

45' - Cabezazo de Cristante al poste, con Meret batido

44' - Magnífica internada de Hojlund por la izquierda, sorteando rivales, y pase al centro del área, donde Gollini salva milagrosamente ante Olivera

41' - Centro de Politano para Hojlund, que cabecea sin darle el giro adecuado al balón y lo manda fuera

37' - Un disparo de Hermoso con la izquierda desde la frontal del área, desviado por McTominay, sale a córner tras rozar el poste a la derecha de Meret

35' - Pase largo de Lang para De Bruyne, que corre hacia la portería: Gollini sale del área y despeja el balón, que toca el brazo del portero, aunque lo tiene pegado al cuerpo. Después, el guardameta de la Roma evita con un regate la entrada de Hojlund y despeja

28' - Anguissa marca de chilena desde la frontal del área. El balón entra pegado al poste a la izquierda de Gollini, que probablemente tenía la visión tapada por los numerosos jugadores situados entre él y Anguissa

26' - Buen centro de Lang desde tres cuartos de campo, pero ni Hojlund ni Olivera alcanzan el balón para rematar de volea a portería

24' - Gran pase de Soulé para Malen, cuyo disparo de derecha desde una buena posición detiene Meret con el pie

21' - Intento de Cristante con un disparo de derecha desde la frontal del área que roza el poste a la izquierda de Meret

15' - Tras una incursión de Politano que acaba siendo frustrada, el balón llega a McTominay, cuyo disparo de derecha de volea termina en los brazos de Gollini

13' - Un centro de Di Lorenzo provoca confusión en el área de la Roma y, en la continuación de la jugada, un disparo de Politano con la izquierda se va alto

9' - Soulé lo intenta con un disparo con efecto de la izquierda que termina lejos de la portería

5' - Buen pase en profundidad de De Bruyne para Hojlund, cuyo intento de remate amortigua De Roon