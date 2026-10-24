En la octava jornada de Serie A, el Napoli de Massimiliano Allegri recibe en el Maradona a la Roma de Gian Piero Gasperini, en un partido ya muy delicado para la clasificación. La Roma, todavía invicta (5 victorias y 2 empates), suma 17 puntos y está en plena lucha por el Scudetto, mientras el Napoli se queda en 10 puntos (fruto de 3 victorias, un empate y nada menos que 3 derrotas). Ambos equipos llegan tras ganar esta semana en la Champions League: el Napoli al Bodo/Glimt y la Roma al Slovan Bratislava. El partido comienza a las 18:00. Arbitra Colombo, con Aureliano en el VAR.





NAPOLI-ROMA

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