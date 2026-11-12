El exjugador del PSV Eindhoven, en lugar de aceptar las críticas, dejar pasar el momento e intentar cerrar la brecha, optó por hacer el gesto de la oreja, como diciendo «no os oigo». Y al día siguiente, el lunes, fue más allá: publicó en las redes sociales un carrusel cuya primera imagen era una foto de su oreja. Toda una provocación que no gustó a la afición del Napoli.

Según escribe hoy La Gazzetta dello Sport, Lang podría hacer las maletas en enero, pese a que esta temporada entra en los planes de Massimiliano Allegri. El técnico lo ha alineado 12 veces en total entre la liga y la Champions League y ha recibido a cambio un gol, marcado en la victoria en casa contra el Frosinone. El ambiente podría empujarlo a marcharse de Nápoles, aunque su futuro todavía podría estar en Italia y en la Serie A.

Entre los clubes que se han fijado en el exdelantero del Galatasaray está el Genoa. De Rossi, técnico del Genoa, es un gran admirador suyo y, según La Gazzetta dello Sport, no es el único en la Serie A. Por ahora no ha habido contactos entre los clubes, pero el Genoa sueña con su fichaje, quizá mediante una cesión o con el Napoli asumiendo parte de su salario, de 2,5 millones de euros más bonus hasta 2030.

El Galatasaray también sigue interesado en Lang, que a lo largo de su carrera ha jugado asimismo en el Twente, el Ajax y el Brujas. Con el club turco disputó la segunda parte de la temporada 2025-2026, de enero a mayo, y sumó 2 goles y 3 asistencias en 19 partidos. El club de Estambul, en el que juegan Leao y Osimhen, decidió al final de la última temporada no ejercer la opción de compra de 30 millones de euros por Lang. En enero podría volver a intentarlo con otra cesión.