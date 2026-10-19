Alex Meret, portero del Napoli, habla ante los micrófonos de Sky Sport en la víspera del partido contra el Bodo/Glimt en la Champions League: «Es un momento difícil. Venimos de dos derrotas y el partido de mañana llega en un momento delicado. Queremos volver a ganar para recuperar la confianza y la regularidad que nos están faltando en este inicio. Estamos al principio y hay tiempo para recuperarnos. Estamos unidos y convencidos de que podemos revertir esta dinámica negativa».





Sobre su relación con Allegri: «Es una relación muy buena, no hay problemas. Sabemos que todos tenemos que dar más y tratamos de hacer lo que nos pide, según informa gianlucadimarzio.com. Sabemos que tenemos que hacerlo mejor, pensando primero en nosotros mismos y también en todos, y ponernos a disposición del equipo. Hacemos todo lo posible por volver a ganar».



